I Maneskin ai Grammy, Victoria De Angelis assente: “Faccio il tifo da casa” Nonostante la mancata candidatura ai Grammy 2022, i Maneskin possono “accontentarsi” di un 2021 col botto. Mentre Damiano, Thomas ed Ethan hanno presentato le nomination ai Grammy, Victoria è stata costretta a seguire l’evento da casa.

A cura di Giulia Turco

I Maneskin continuano a dominare la scena internazionale. Martedì 23 novembre hanno partecipato alla presentazione delle candidature ai Grammy 2022, salendo sul palco come annunciatori al fianco di artisti come i BTS, che avevano già incrociato durante gli AMA’s, e la quattro volte vincitrice del premio H.E.R. La band romana aveva annunciato la sua presenza con un Tweet: “Siamo entusiasti di essere tra i presentatori”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 31 gennaio negli Usa.

Perché Victoria De Angelis era assente alla presentazione dei Grammy

Dopo circa mezz’ora dall’inizio dell’evento, che è stato seguito ovunque nel mondo via streaming, sullo schermo sono finalmente comparsi i Maneskin, in qualità di presentatori di alcune delle categorie musicali che concorrono ai Grammy 2022. Sul palco, con un inglese perfetto, il frontman Damiano, al fianco di Thomas ed Ethan. I tre ragazzo si sono cimentati per la prima volta nella lettura delle candidature, visibilmente emozionati, ma perfettamente a loro agio, nel pieno del loro momento d’oro sulla scena internazionale. I fan della band non hanno potuto non notare l’assenza di Victoria, elemento femminile del gruppo, che du Twitter ha annunciato: "Purtroppo non ho potuto partecipare all'annuncio dei nominati, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa!". La bassista al momento non ha chiarito i motivi della sua assenza sul palco.

I Maneskin incoronati “ambasciatori del rock 2021”

Nessuna candidatura ai Grammy 2022 per la band romana, nonostante le speranze dei loro fan. I Maneskin possono “accontentarsi” di un 2021 che li ha visti scalare le vette del successo in maniera vertiginosa. Nonostante la mancata nomination per il prossimo anno, il sito dei Grammy ha riconosciuto il loro talento con un articolo ad hoc sul sito ufficiale dedicato agli artisti romani definiti “gli eroi gram-pop italiani che hanno appena riportato in voga una canzone di 54 anni”, ovvero Beggin la cover che li ha traghettati verso una folla impazzita di fan oltre oceano.