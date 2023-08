I funerali di Toto Cutugno saranno celebrati a Milano il 24 agosto I funerali di Toto Cutugno, morto a 80 anni dopo una lunga malattia, saranno celebrati giovedì 24 agosto a Milano, dove viveva. A darne notizia è stato l’agente Danilo Mancuso insieme alla famiglia del cantante.

A cura di Stefania Rocco

I funerali di Toto Cutugno saranno celebrati giovedì 24 agosto alle ore 11 a Milano, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in via Argonne 56. A darne notizia sono stati l’agente Danilo Mancuso e la famiglia dell’artista. Toto Cutugno è morto a 80 anni dopo una lunga malattia. Era ricoverato al San Raffaele di Milano dopo che le sue condizioni, negli ultimi mesi, si erano aggravate. L’artista viveva a Milano. A decidere a proposito dell’organizzazione della camera ardente sarà Palazzo Marino. Decine di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica parteciperanno ai funerali.

La morte di Toto Cutugno

Toto Cutugno è morto a un mese dal suo 80esimo compleanno. Provato da una lunga malattia, le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi. I funerali saranno celebrati nella città nella quale ha vissuto. Conosciuto in tutto il mondo per la sua musica, la canzone “L’italiano” era diventata una sorta di inno nazionale. Aveva partecipato al Festival di Sanremo in 15 differenti occasioni ed era stato anche conduttore televisivo. Nel 1987, ad esempio, aveva firmato la conduzione di una fortunata edizione di Domenica In.

Il cordoglio dei colleghi: da Al Bano a Jovanotti

Sono decine i colleghi e i personaggi noti del mondo della politica e della televisione che hanno ricordato Toto Cutugno pubblicamente dopo la notizia della sua scomparsa. A partire dall’amico Al Bano Carrisi che aveva ricordato quando Cutugno, anni prima, gli si rivolse alla ricerca di un medico che lo curasse a causa del tumore dal quale aveva sciopero di essere affetto. Fu proprio l’artista pugliese a presentargli il professore che lo avrebbe curato, permettendogli di vivere ancora a lungo. Anche Jovanotti, Laura Pausini, Claudio Lippi, Massimo Ranieri, il premier albanese Edi Rama e la premier italiana Giorgia Meloni hanno voluto ricordarlo.