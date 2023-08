I funerali di Sinead O’Connor: la famiglia chiede ai fan un corteo d’amore per seguire la bara Dopo la morte lo scorso 26 luglio a Londra, la famiglia di Sinead O’Connor ha annunciato che i funerali della cantante si terranno in forma pubblica il prossimo 8 agosto a Bray, in Irlanda e ha richiesto ai fan un corteo d’amore per accompagnare la bara fino alla sepoltura.

A cura di Vincenzo Nasto

Sinead O'Connor è scomparsa lo scorso 26 luglio, a 56 anni, dopo esser stata ritrovata priva di sensi nel suo appartamento di Londra. Dopo l'annuncio, la famiglia aveva chiesto alcuni giorni di privacy per l'organizzazione delle esequie, facendo pensare anche al trasferimento della salma nella sua terra natia, l'Irlanda. Non ha sorpreso dunque l'annuncio di un portavoce che ha indicato come il prossimo martedì 8 agosto, la data per i funerali ufficiali della cantante, convertitasi nel 2018 all'Islam, adottando il nome di Shuhada’ Davitt. Si terranno infatti a Bray, città costiera irlandese della contea di Wicklow, a sud di Dublino, e partiranno dalla sua ex abitazione in Strand Road, dove la cantante ha vissuto per 15 anni e dove le persone hanno cominciato a lasciare fiori e pensieri poche ore dopo la sua scomparsa.

Come si svolgeranno i funerali di Sinead O'Connor

I funerali di Sinead O'Connor, autrice di brani come Nothing compares 2 U e This is a rebel song, saranno celebrati in Irlanda. L'annuncio da parte del portavoce della famiglia è avvenuto nelle scorse ore, dopo le settimane di silenzio che erano seguite alla scomparsa a Londra della cantante, ritrovata senza vita nel suo appartamento. Sarà il sobborgo di Bray, a nord della contea di Wicklow, a ospitare le esequie pubbliche della cantante domani 8 agosto: il rito comincerà alle 10:30, con un corteo che partirà dalla sua ex abitazione in Strand Road, Montebello, per poi attraversare tutto il lungomare di Bray, terminando con una sepoltura privata, a cui potrà accedere solo la famiglia.

Gli omaggi dei fan fuori casa di Sinead ’O Connor

La famiglia ha invitato i fan di Sinead O'Connor a partecipare a un corteo che seguirà il feretro e che a partire dalle 10.30 di domani mattina attraverserà il lungomare di Bray, prima della cerimonia di sepoltura in forma privata. “Sinead adorava vivere a Bray e le persone di quella cittadina. Con questa processione, la sua famiglia vorrebbe permettere alle persone della contea di Wicklow di manifestare il proprio amore per Sinead", hanno scritto i familiari in una nota ufficiale. Nei giorni scorsi, è apparsa un'installazione in omaggio alla cantante sulla collina che domina la città, dov'è possibile leggere: "ÉIRE ♡ SINÉAD". Un simbolo dell'amore irlandese per la cantante nata a Dublino nel dicembre 1966, un omaggio per l'artista prematuramente scomparsa.

L'exploit degli ascolti dopo la scomparsa

Un altro fenomeno, riportato dall'edizione statunitense di Billboard, è stato l'aumento vertiginosi degli ascolti nei giorni successivi alla scomparsa dell'autrice. Infatti, nella settimana compresa tra il 21 e il 27 luglio, gli ascolti sulle piattaforme di streaming della cantante hanno quasi superato quota otto milioni. Tutto questo frutto in particolare di due giorni, il 26 e il 27 luglio, dove le canzoni di O'Connor hanno raggiunto 7,3 milioni di stream: tra queste, sicuramente anche Nothing Compares 2 U. Il brano, compreso nel suo secondo album I Do Not Want What I Haven't Got, scritto da Prince, ha raggiunto oltre 297 milioni di stream su Spotify.