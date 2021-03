I Coma_Cose tornano a Sanremo 2021 per la quarta serata dopo la puntata dedicata ai duetti, in cui hanno cantato "Il mio canto libero" di Lucio Battisti. L'Orchestra non ha premiato il duo milanese, che è finito all'ultimo posto della classifica dei duetti ed è attualmente fuori dalla top 10 nella classifica generale. Questa sera i Coma_Cose avranno modo di recuperare cantando "Fiamme negli occhi", il loro brano in gara nella categoria Campioni. Ecco il video ufficiale, il video dell'esibizione a Sanremo durante la prima serata e il testo della canzone (qui la scheda completa di Fiamme negli occhi).

Il video dell'esibizione dei Coma_Cose a Sanremo 2021

Fiamme negli occhi, il testo della canzone dei Coma_cose

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti.