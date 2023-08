I Coldplay portati in Tribunale dall’ex manager Dave Holmes: avevano collaborato per 22 anni I Coldplay sono stati citati in giudizio dal loro storico manager Dave Holmes, che ha collaborato con la band negli ultimi 22 anni: al centro della querelle, possibili violazioni contrattuali.

A cura di Vincenzo Nasto

Chris Martin, foto di Buda Mendes per Getty Images

I Coldplay potrebbero affrontare, nei prossimi mesi, una querelle legale con quello che è stato per 21 anni anni il manager della band, l'imprenditore Dave Holmes. Secondo un'indiscrezione del portale Variety, sono stati depositati nel Regno Unito i documenti in cui l'uomo cita in giudizio la band, dopo oltre 20 anni di collaborazione professionale. Al centro della disputa una violazione dei contratti precedentemente assunti, anche se non sono stati resi noti i termini: ciò che è stato confermato invece, è l'allontanamento solo 12 mesi fa dalla band dell'ex manager Dave Holmes, sostituito dal team composto da Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon. Dave Holmes aveva accompagnato sin dai primi passi la band, dall'uscita nel 2000 di Parachutes che diventerà il trampolino di lancio per una delle carriere più importanti nella discografia pop moderna.

Chi sostituisce il manager Dave Holmes

Come ha raccontato lo stesso Dave Holmes nel documentario Headful of dreams, uscito nel 2018, la fiducia nei confronti della band che si era formata nel 1997 dopo essersi incontrati come studenti all'University College di Londra, è sempre stata alta. Al punto da rivedere le orme degli U2 nel cammino di quelli che saranno i Coldplay, un gruppo in grado di ridefinire il pop negli ultimi 20 anni. Poi lo scorso anno, dopo 22 anni di collaborazione, è arrivata una separazione silenziosa, come confermato dai rappresentanti dei Coldplay a Variety, che dipinge un nuovo quadro amministrativo della band. I collaboratori di Holmes diventano i nuovi rappresentanti della band britannica: Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon. Adesso Holmes ha chiamato in giudizio proprio la band, ufficialmente per eventuali violazioni dei contratti in essere che legano ancora il manager ai Coldplay.

Il Music Of The Spheres Tour e il ritorno in Italia nel 2024

Nel frattempo, la band è impegnata in uno dei tour più importanti della loro carriera: il Music Of The Spheres, che celebrando l'omonimo disco, gli sta permettendo di attraversare almeno quattro dei cinque continenti. Potrebbero essere in totale 162 spettacoli per quest'enorme tour, ma le date sono in continuo aggiornamento, con il 2024 che ha già regalato sette date aggiuntive al tour, soprattutto nelle capitali europee. Uno degli obiettivi della tournée, come dichiarato da Chris Martin, era abbattere le emissioni di carbonio e rendere il tour tra i più green mai realizzati: come riporta il Massachusetts Institute of Technology, fino ad ora, la diminuzione si è assestata intorno al 47%. In Italia ritorneranno nel 2024, per adesso, con quattro date allo Stadio Olimpico di Roma, dopo gli spettacoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e allo Stadio San Siro nel 2023: arriveranno il 12, 13, 15 e 16 luglio.