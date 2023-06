I Coldplay chiudono il tour con Elisa: la band inglese ha saputo omaggiare i fan italiani I Coldplay hanno chiuso il tour italiano ospitando sul palco del San Siro Elisa che si è esibita con “Eppure sentire (un senso di te)”.

A cura di Redazione Music

Alla fine, il tour dei Coldplay è diventato un vero e proprio happening musicale per il Paese. Indipendentemente dal gusto personale, la band capitanata da Chris Martin è riuscita ad andare oltre quello che talvolta definiamo essere paraculi, e ha trasformato il giro italiano in un momento di condivisione col pubblico e con artisti italiani. Mentre a Napoli Martin e soci avevano deciso di rendere omaggio a Pino Daniele con una buona versione di Napule è, cantata da soli, e arricchita da qualche parola in napoletano, a Milano la band ha deciso di avere anche qualche ospite sul palco.

E così, dopo aver cantato O mia bela Madunina, anch'essa con un accento accettabile, la band ha scelto di portare sul palco prima Zucchero e poi Elisa, che è stata l'ospite della serata finale del tour italiano. La cantante, infatti, è salita sul palco dello stadio San Siro di Milano per esibirsi assieme a martin che l'ha accompagnata al pianoforte. Elisa ha cantato "Eppure sentire (un senso di te)", brano del 2007 amatissimo dai fan e tra i suoi più conosciuti. Sul palco il cantante della band inglese ha introdotto così la cantante: "Non parlo italiano, quindi abbiamo bisogno di una cantante italiana".

Per l'occasione, come avvenuto anche per le cover in primo piano c'era anche il violinista Davide Rossi che assieme a Martin ha accompagnato Elisa nell'esibizione. Inutile sottolineare come il pubblico abbia accolto con un boato la cantautrice, accompagnandola nell'esibizione. lei stessa, sui social ha voluto ringraziare i Coldplay definendo quest'opportunità un sogno. Su Instagram, infatti, Elisa ha condiviso parte dell'esibizione scrivendo: "Grazie Coldplay, è stato un sogno". Precedentemente, sul palco assieme alla band era salito Zucchero che aveva fatto "Diamante" assieme a Martin, che aveva osservato cantare O mia bela Madunina, prima di prendersi il palco per fare, da solo, "Hey Man".