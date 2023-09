I biglietti del concerto di Olivia Rodrigo a Bologna il 19 giugno 2024: prezzi e come acquistarli La vincitrice di 3 Grammy Olivia Rodrigo arriva in Italia il prossimo 9 giugno 2024, in concerto all’Unipol Arena di Bologna. Ecco i prezzi dei biglietti e come acquistarli.

A cura di Vincenzo Nasto

Olivia Rodrigo, foto di Mike Coppola per Getty Images

Da oggi, giovedì 21 settembre, è possibile acquistare i biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo a Bologna: la giovane cantante americana, ex stella Disney, arriverà sul palco dell'Unipol Arena il prossimo 9 giugno. Per adesso, il suo concerto a Bologna sarà l'unica data nel 2024 in Italia della cantante, che nel 2022, in un Fabrique pieno per l'occasione, aveva incantato il pubblico italiano con il suo disco d'esordio Sour. A distanza di un anno, Olivia Rodrigo è ritornata lo scorso 9 settembre con il suo nuovo album, Guts, che porterà adesso in un tour internazionale, che comincerà il prossimo 23 febbraio 2024 a Palm Springs, negli Stati Uniti. Per il primo appuntamento europeo bisognerà attendere il 30 aprile a Dublino. Il viaggio musicale, che durerà sei mesi, si concluderà a Los Angeles, con una doppia data il 13 e il 14 agosto. Per i fan che vorranno acquistare i biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo a Bologna, sarà necessario iscriversi a Ticketone, con le registrazioni aperte fino a domenica 17 settembre: sul palco sarà accompagnata, per l'occasione, da Remy Wolf, che aprirà il concerto.

Mappa Unipol Arena

I prezzi dei biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo a Bologna 2024

Non sono ancora stati resi ufficiali i prezzi dei biglietti del concerto di Olivia Rodrigo a Bologna, ma osservando quelli ufficializzati dai rivenditori spagnoli per il suo concerto a Barcellona, potrebbero essere questi di seguito:

Pit: 90,50€

Tribuna sud: 119€

Settore Ovest/Est: 96,50€

Come acquistare i biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo all'Unipol Arena

Come dichiarava TicketOne nel suo FAQ: "Per accedere alla vendita è necessario registrarsi su oliviarodrigo.com. Una volta chiusa la registrazione, i fan saranno selezionati in maniera casuale per ricevere un codice che consentirà loro di accedere alla vendita a partire dalle ore 15:00". Ogni fan, dopo aver ricevuto il codice univoco per l'acquisto del biglietto, potrà ottenere fino a un massimo di quattro ticket, non trasferibili. Per i fan che non hanno ricevuto il codice univoco lo scorso pomeriggio, verranno aggiunti nella lista d'attesa, nel caso in cui qualche fan selezionato rinunci al suo diritto d'acquisto.

Cosa fare se non si è ricevuto il codice univoco

Come dichiara Ticketmaster nel suo FAQ: "La registrazione non garantisce la ricezione di un codice di accesso univoco, né il fatto di essere selezionati per partecipare alla vendita. Tieni d’occhio la tua email. A volte, se ci sono biglietti disponibili, altri fan possono essere selezionati dalla lista d’attesa per accedere alla vendita. I fan riceveranno un’email con un codice univoco e il link per l’acquisto. L’email di notifica potrebbe arrivare in qualsiasi momento dopo che i biglietti sono andati in vendita".