I biglietti del concerto di Ed Sheeran a Lucca a giugno 2024: prezzi e dove acquistarli Da oggi, venerdì 20 ottobre 2023, è possibile acquistare i biglietti per assistere al concerto dell’8 giugno 2024 di Ed Sheeran alle Mura Storiche di Lucca. Qui i prezzi e come acquistarli su Ticketone.

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran, foto di Getty Images

Oggi, venerdì 20 ottobre, a partire dalle ore 11 apre la vendita generale dei biglietti per il concerto di Ed Sheeran alle Mura Storiche di Lucca per il Lucca Summer Festival. L'autore britannico, che mancava in Italia dal doppio appuntamento del 2019 allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, si esibirà a Lucca il prossimo 8 giugno, tappa del +-=÷x Tour 2024. Si attende una gran richiesta di biglietti per lo spettacolo dell'autore di Autumn Variations, con la prevendita che è partita lo scorso 18 ottobre sul portale Radio105, tramite iscrizione, e che ha visto negli scorsi minuti l'inizio della vendita generale su Ticketone.

Il prezzo dei biglietti per il concerto di Ed Sheeran a Lucca

I prezzi dei biglietti per il concerto di Ed Sheeran a Lucca nel 2024

Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto di Ed Sheeran a Lucca nel 2024:

Gradinata Laterale €. 130,00 + prev.

Prato A in piedi €. 100,00 + prev.

Prato B in piedi €. 78,00 + prev.

La mappa delle Mura Storiche di Lucca

Come acquistare i biglietti per il concerto di Ed Sheeran alle Mura Storiche

A tre anni di distanza dall'ultima apparizione in Italia, con il doppio appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, Ed Sheeran ritorna in Italia nel 2024 e lo farà a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival. Il prossimo 8 giugno, Sheeran si esibirà alle Mura Storiche, per l'unica tappa italiana del +-=÷x Tour 2024. I fan hanno potuto già registrarsi negli scorsi giorni a Radio105 Presale, dalle ore 9 dello scorso 18 ottobre alle 23:59 del giorno successivo, per accedere alla prevendita dei biglietti dell'autore. Da pochi minuti invece, è possibile accedere al sito Ticketone per acquistare i biglietti di Ed Sheeran, potendo selezionare uno dei tre settori concessi dalla struttura. Dai 130 euro più prevendita per il biglietto in Gradinata Laterale ai due posti prato in piedi: il primo al costo di 100 euro più prevendita al più economico Prato B, del valore di 78 euro più prevendita.