I biglietti dei concerti di Bruce Springsteen a Milano a giugno 2024: prezzi e dove acquistarli Da oggi, venerdì 3 novembre 2023, è possibile acquistare i biglietti per assistere ai concerti in Italia di Bruce Springsteen, allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 1 e 3 giugno 2024. Qui i prezzi e come acquistarli.

A cura di Vincenzo Nasto

Bruce Springsteen, 2023

Oggi, venerdì 3 novembre, a partire dalle ore 11 apre la vendita generale dei biglietti per i concerti di Bruce Springsteen allo stadio San Siro di Milano il prossimo 1 e 3 giugno . L'autore statunitense ha già toccato le coste italiane negli scorsi mesi, esibendosi al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, passando per il Circo Massimo di Roma e chiudendo lo scorso 25 luglio al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza, che ha coinciso anche con la fine del suo tour europeo. Con grande sorpresa, solo qualche mese più tardi, l'autore ha annunciato negli ultimi giorni di ottobre un nuovo tour mondiale, accompagnato anche questa volta dalla The E Street Band. Anche questa volta Springsteen arriverà in Italia, nel 2024, ospitato l'1 e il 3 giugno allo stadio San Siro di Milano, dove si esibirà per la nona e decima volta nella sua carriera: una delle arene che lo ha ospitato più volte nella sua lunga carriera.I prezzi dei biglietti per il concerto di Bruce Springsteen a Milano nel 2024

Ecco i prezzi dei biglietti per i concerti di Bruce Springsteen a Milano nel 2024:

Prato Gold: 130 euro

Prato: 110 euro

Hospitality: 470 euro

1° settore numerato Capofila: 160 euro

1° settore numerato: 150 euro

2° settore numerato Capofila: 140 euro

2° settore numerato: 130 euro

3° settore numerato Capofila: 120 euro

3° settore numerato: 110 euro

4° settore numerato Capofila: 100 euro

4° settore numerato: 90 euro

5° settore numerato Capofila: 80 euro

5° settore numerato: 70 euro

6° settore numerato: 60 euro

7° settore numerato: 50 euro

Mappa San Siro – Bruce Springsteen

Come acquistare i biglietti per il concerto di Bruce Springsteen allo stadio San Siro di Milano

Bruce Springsteen, a soli 12 mesi di distanza dall'ultima volta, il 25 luglio all'Autodromo di Monza, ritornerà in Italia in concerto. L'autore statunitense infatti, negli scorsi giorni ha annunciato il nuovo tour mondiale, anche questa volta accompagnato dalla E Street Band. Nel percorso che lo porterà in giro per il mondo, toccherà due volte l'Italia: l'1 e il 3 giugno, allo stadio San Siro di Milano. Ma come si potranno acquistare i biglietti? I concerti, organizzati da Barley Arts (che porta tradizionalmente Springsteen in Italia) e Live Nation, hanno messo in anteprima esclusiva i biglietti in prevendita su My Live Nation dalle ore 11 di oggi. Servirà registrarsi sulla piattaforma per poter accedere alla vendita esclusiva di biglietti sulle piattaforme come Ticketone. Mentre per la vendita generale, bisognerà attendere il prossimo lunedì 6 novembre, in cui sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 12.