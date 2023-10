Bruce Springsteen torna in Italia nel 2024 con una doppia data al San Siro di Milano Dopo le tre esibizioni nel 2023, Bruce Springsteen torna in Italia nel 2024 con due concerti allo Stadio San Siro di MIlano a giugno.

A cura di Redazione Music

Bruce Springsteen (ph. Rob DeMartin)

Bruce Springsteen and The E Street Band hanno annunciato il tour mondiale per il 2024 e ancora una volta l'Italia sarà protagonista. Il cantautore americano, infatti, suonerà per due sere, l'1 e il 3 giugno, allo stadio san Siro di Milano per il "Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour" che segue il tour di quest'anno, interrotto a un certo punto per problemi di salute per il Boss. Dopo lo spettacolo di questo 2023, quindi, Springsteen ha annunciato un tour negli stadi ce coinvolgerà anche l'Italia, Paese che ha da sempre un posto nel cuore del cantautore che tra la scorsa primavera e estate era stato protagonista di tre date nel nostro Paese.

Come acquistare i biglietti di Springsteen per San Siro

Bruce Springsteen, quindi, torna a Milano, per due date allo stadio San Siro che si terranno l'1 e 3 giugno 2024. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, l'organizzatore, Barley Artsm, fa sapere che saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 3 novembre, in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti, invece, sarà aperta alle ore 12:00 di lunedì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.Questa leg europea – le date americane erano state già annunciate – partirà il 5 maggio a Cardiff, in Galles, prima di spostarsi in Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, fino alla conclusione nel Regno Unito con una data al Wembley Stadium di Londra il 25 luglio.

Il concerti rinviato per problemi di salute

I concerti di Bruce Springsteen sono esperienze da vivere se si ama la musica, il cantautore è uno dei più grandi performer al mondo, non è un caso che il tour europeo del 2023 del cantautore con la The E Street Band abbia venduto oltre 1,6 milioni di biglietti. Nei mesi scorsi Springsteen era stato in Italia per tre appuntamenti. Il primo si era tenuto il 18 maggio al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, il secondo il 21 maggio al Circo Massimo di Roma, mentre il terzo era stato il concerto tenutosi il 25 luglio all'Autodromo di Monza che aveva chiuso con oltre 70.000 persone. A settembre il cantautore era stato costretto a rinviare il resto del tour a causa di un ricovero un'ulcera.