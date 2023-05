Ritorna il Boss: Bruce Springsteen in Italia, a sette anni dalla sua ultima esibizione Mancano pochi giorni all’arrivo, a sette anni da San Siro, di Bruce Springsteen in Italia. L’autore si esibirà il 18 maggio a Ferrara con la E Street Band.

A cura di Vincenzo Nasto

Bruce Springsteen, foto di Rob DeMartin

Mancano pochi giorni al ritorno di Bruce Springsteen in Italia. Il Boss si esibirà in tre tappe tra il 18 maggio e il 25 luglio, comincerà a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani, e terminerà Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza, data che chiuderà il tour europeo 2023. Ma non sarà da solo, perché Springsteen verrà seguito dalla famosa E Street Band composta da Roy Bittan al piano e ai sintetizzatori, Nils Lofgren che accompagnerà con chitarra e voce, Springsteen, ma anche il basso di Garry Talent e la batteria di Max Weinberg. Per l'occasione, alla band sono stati aggiunti il violinista Soozie Tyrell e il sassofonista Jake Clemons.

L'ultima volta era stato lo Stadio San Siro a ospitarlo, invece, questa volta, Bruce Springsteen ha deciso di esibirsi in un parco all'aperto, in una delle città più importanti del centro-nord Italia: si tratta di Ferrara. Infatti, l'autore di capolavori come Dancing In The Dark, Badlands e Tenth Avenue Freeze-Out, canterà per la prima volta al Parco Urbano Giorgio Bassani. Solo dopo 3 giorni, sarà la volta di Roma, in uno dei tempi della musica: il Circo Massimo sarà stracolmo in attesa delle quasi tre ore di concerto, com'è avvenuto a Barcellona, nella prima tappa del tour europeo all'aperto che l'ha visto protagonista al Stadio Olimpico Lluís Companys. Springsteen affronterà 31 appuntamenti in Europa, prima di tornare negli Stati Uniti, con una seconda parte del tour nordamericano.

Ad aprire il suo concerto a Ferrara, due ospiti d'eccezione: da una parte il tre volte vincitore dei Grammy Awards nella categoria Best Contemporary Blues Album Fantastic Negrito, dall'altra il giovane autore britannico Sam Fender, che poi suonerà il 23 maggio a Milano da solista. Sicuramente sul palco, oltre alla discografia infinita di una delle personalità più importanti del rock, ci sarà anche il suo ultimo progetto ufficiale. Stiamo parlando di Letter of you, progetto pubblicato alla fine del 2020, contribuito anche dall'arrivo pandemico e dalla solitudine vissuta in quei mesi nella sua abitazione nel New Jersey. Proprio quest'album, è l'ultimo tassello del catalogo musicale venduto, nel 2022, da Bruce Springsteen a Sony Music per 500 milioni di dollari.