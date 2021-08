Hit estiva, la corsa è tra Mille e Mi fai impazzire, ma Fedez, Lauro e Berti superano i 50 milioni È quasi la metà di agosto e i giochi per la hit estiva sono quasi fatti. Quest’anno a giocarsela sono soprattutto due canzoni molto distanti dai suoni solitamente reggaeton a cui siamo abituati e anche i protagonisti sono diversi: “Mi fai impazzire” e “Mille” che taglia il traguardo dei 50 milioni su Youtube.

È quasi la metà di agosto e i giochi per la hit estiva sono quasi fatti. Quest'anno a giocarsela sono soprattutto due canzoni molto distanti dai suoni solitamente reggaeton a cui siamo abituati e anche i protagonisti sono diversi: "Mi fai impazzire" e "Mille". Cioè, capiamoci, l'estate è un periodo in cui si ascoltano tantissimo tutti quei singoli che definiamo in maniera spesso grossolana come tormentoni, e che solitamente sono caratterizzati da suoni latineggianti, nelle sue varie forme – soprattutto reggaeton, ma nel tempo le tonalità si sono ampliate – e anche i protagonisti sono ormai cristallizzati. Sappiamo, per esempio, che dovremmo aspettarci canzoni di Boomdabash, Takagi e Ketra, Rocco Hunt, Fred De Palma, Giusy Ferreri, Baby K a cui si aggiungono di volta in volta artisti diversi, basti pensare ad esempio a Jovanotti e Morandi o Colapesce Dimartino, quest'anno o anche Salmo negli anni passati.

Il successo di Mi fai impazzire

Eppure a sparigliare le carte, quest'anno sono arrivate due canzoni molto diverse tra loro, che hanno conquistato sia gli ascolti in streaming che quelli su Youtube. Stiamo parlando, ovviamente, di "Mi fai impazzire" che conferma Blanco come uno dei giovani più interessanti del momento, specie dopo i successi di "Notti in bianco" e "La canzone nostra" con Mace e Salmo, e che questa volta collabora con un pezzo da novanta come Sfera per un pezzo da 40 milioni di stream e oltre 20 milioni di ascolti dei due video ufficiali. Questa settimana, inoltre, la canzone è ancora in testa alla classifica FIMI dei singoli ed è in salita anche nelle radio, occupando l'ottava posizione e risalendo di due posizioni rispetto alla decima della settimana scorsa.

50 milioni per Mille

Eppure se dovessimo dire qual è la canzone che più di tutte sembra prendere l'abbrivio della vittoria, beh probabilmente possiamo dire "Mille", appunto, la canzone che unisce tre personalità come Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro in uno swing rappato che riesce a mescolare bene le tre personalità. La canzone, che questa settimana è seconda nella classifica FImi dei singoli ha appena tagliato il traguardo dei 50 milioni di visualizzazioni su Youtube e sono 40 gli stream su Spotify, per restare alle due piattaforme principali per quanto riguarda la musica. Un successo non del tutto inaspettato, che deve molto anche al video, appunto, oltre a un'orecchiabilità che l'ha fatta schizzare in heavy rotation sulle radio italiane.