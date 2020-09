È "Golden" la canzone di cui Harry Styles ha girato il video in costiera amalfitana, a Maiori, per la precisione. Dopo l'articolo di Fanpage.it, nei giorni scorsi, si è creato il caos in zona a causa della presenza dell'ex One Direction che ha scelto la Campania e il bellissimo panorama della Costiera per girare il video del suo prossimo singolo. La canzone, infatti, è tratta dal suo ultimo album "Fine line", lavoro che ha debuttato in prima posizione nella classifica americana Billboard 200 e che contiene le hit "Lights Up" e soprattutto "Watermelon Sugar", l'ultimo singolo che conta oltre 117 milioni di visualizzazioni solo su Youtube mentre sono oltre 700 milioni gli stream su Spotify.

Invasione di fan per l'ex One Direction

Il cantante, una delle maggiori popstar mondiali, è atterrato a Napoli nei giorni scorsi per girare il nuovo video tra i vicoli di Maiori e Minori dove ha in effetti cominciato a girare prima di dover cambiare i piani al volo a causa dell'invasione di fan che si sono riversati in quei posti. Due dei posti più incantevoli della costiera amalfitana presi d'assalto da centinaia di ragazzi e ragazze accompagnate da genitori, un'invasione di auto e motorini che ha costretto evidentemente il cambio di piani per le riprese del video. Il cantante, infatti, è stato costretto a spostarsi a Pontone, paese vicino Ravello, meno in vista rispetto alla location iniziale. Scene beatlesiane, dicono persone che erano presenti sul posto, con centinaia di fan impazziti per il cantante, protagonisti del pop mondiale di questi ultimi anni.

Il testo di Golden

Hey!

Golden, golden, golden as I open my eyes

Hold it, focus, hoping, take me back to the light

I know you were way too bright for me

I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky

Brown my skin just right

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head, and I know that you're scared

Because hearts get broken

I don't wanna be alone

I don't wanna be alone when it ends

Don't wanna let you know

I don't wanna be alone

But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)

I can feel you take control (I can feel you take control)

Of who I am, and all I've ever known

Lovin' you's the antidote

Golden

You're so golden

I don't wanna be alone

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head, and I know that you're scared

Because hearts get broken

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

I know that you're scared because I'm so open

You're so golden

I don't wanna be alone

You're so golden

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head, and I know that you're scared

Because hearts get broken