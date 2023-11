Golden di Jung Kook meglio degli altri esordi dei BTS: è il disco più ascoltato al mondo nel weekend Golden, il disco d’esordio di Jung Kook fa meglio degli esordi solisti dei membri dei BTS, ma non solo: il successo internazionale e il record di Seven.

A cura di Vincenzo Nasto

Jung Kook, membro dei BTS, foto di Comunicato Stampa

Quasi 40 milioni di riproduzioni su Spotify nelle prime 24 ore per Golden: sono i primi numeri del disco d'esordio di Jung Kook, uno dei membri dei BTS a non aver ancora pubblicato il suo primo progetto solista. Jung Kook, con questo exploit infrange il record come disco che ha accumulato maggior stream nelle prime 24 ore per un cantante K-Pop solista, facendo meglio anche degli altri membri della band: Jimin con Face, J-Hope con Jack in the box, RM con Indigo, Suga con D-Day e V con Lavoyer. Nel frattempo Golden ha rubato anche la scena alle uscite italiane e internazionali dell'ultimo weekend, mettendosi anche davanti a Now and Then dei Beatles nella classifica dei singoli più streammati. Tre canzoni hanno collezionati più stream dell'ultima uscita della band britannica: Standing next to you, Hate you e Yes or no.

Golden si mette dietro Marshmello e la coppia Noyz Narcos – Salmo in CVLT

Dietro di loro si piazza Now and then con 12 milioni e mezzo di stream su Spotify, solo una piccola pausa, prima che la classifica venga completata dagli altri brani del 26enne cantante sudcoreano. Golden si è preso anche la testa della classifica della Top Albums Debut Global, relativa ai dischi più streammati a livello mondiale su Spotify nel weekend. Si mette dietro Marshmello e il suo Sugar papi, mentre al terzo posto la coppia formata da Noyz Narcos e Salmo posiziona il suo CVLT. Ma il successo di Golden poteva essere già anticipato, anche grazie al percorso dei singoli estratti, come Seven con la cantante statunitense Latto, ma anche 3D, la collaborazione con il rapper Jack Harlow.

Il record di Seven con Latto e la collaborazione di Ed Sheeran

Proprio Seven potrebbe essere la cartina tornasole di questo progetto: il brano ha svelato l'apertura verso melodie e narrazioni occidentali del giovane cantante sudcoreano. Un singolo urban pop che pesca dall'immaginario dance, non una novità in sé per sé per la scena K-Pop, ma che ha visto nella collaborazione tra Jung Kook e Latto la sua apoteosi. Seven è la canzone che ha raggiunto nel più breve tempo possibile un miliardo di streams nella storia di Spotify, con la certificazione del Guinness dei Primati, battendo Flowers di Miley Cyrus: 108 giorni in tutto dall’uscita. Nel disco Golden tanti artisti di fama internazionale: da Ed Sheeran, co-autore di Yes or no a Shawn Mendes, anche lui co-autore di Hate you e Diplo e i suoi Major Lazer, che compaiono in Closer.