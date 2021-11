Gli U2 sbarcano su TikTok con un’anteprima del nuovo singolo “Your Song Saved My Life” Prima gli Abba, poi i Led Zeppelin e Taylor Swift, senza dimenticare Ed Sheeran. Adesso anche gli U2 sbarcano su TikTok, con il gruppo di Dublino che da poche ore ha pubblicato il primo contenuto sulla piattaforma, un artwork di Bono che anticipa l’uscita del nuovo brano della band “Your Song Saved My Life”. La canzone sarà presente nella colonna sonora del film “Sing 2”.

A cura di Vincenzo Nasto

TikTok dà ufficialmente il benvenuto agli U2 e lo fa in grande stile: ad annunciarlo è la piattaforma che presenta uno spoiler del nuovo singolo della band di Dublino "Your Song Saved My Life" dalla colonna sonora originale del film di "SING 2", che sarà presentato in anteprima su TikTok due giorni prima della sua uscita ufficiale, mercoledì 3 novembre. Il brano sarà anche l'occasione per la prima apparizione sullo schermo animato da parte del cantante Bono Vox, che darà la voce al leone rockstar Clay Calloway nel sequel del grande successo d'animazione. "Your Song Saved My Life" è stata anche l'occasione per il gruppo di pubblicare il primo artwork di Bono e di attingere a una platea di pubblico dai contorni ancora poco definiti, ma con potenzialità enormi. Basta osservare i milioni di visualizzazioni dei video in cui gli utenti hanno utilizzato un brano della band irlandese, di poco sotto i 250. Saranno quindi disponibili nella libreria di TikTok brani come ""Beautiful Day", "With Or Without You", "Vertigo", "Sweetest Thing", "One" e "Where The Streets Have No Name".

L'esordio su TikTok e il nuovo singolo

Prima gli Abba, poi i Led Zeppelin e Taylor Swift, senza dimenticare Ed Sheeran. TikTok ha praticamente tessuto la ragnatela perfetta per attrarre tutti i più grandi artisti della scena internazionale, uno strumento in grado di aprire platee di pubblico sconfinate, e di riaccendere la passione degli utenti attraverso la pubblicazione di contenuti esclusivi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati gli U2, che nelle scorse ore hanno aperto il loro primo canale ufficiale, mostrando al pubblico anche il primo contenuto. Si tratta di un artwork di Bono, con un suono in sottofondo totalmente nuovo, presentato in anteprima per gli utenti della piattaforma cinese: la canzone si intitola "Your Song Saved My Life" e farà parte della colonna sonora originale del film di "Sing 2". Nel lungometraggio ci sarà anche l'esordio cinematografico di Bono Vox, che darà la sua voce al leone rockstar Clay Calloway. L'arrivo degli U2 su TikTok è motivo d'orgoglio anche per la band, che solo attraverso gli hashtag e i video con in sottofondo i loro brani, ha avuto quasi 250 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. Numeri destinati ad aumentare, soprattutto perché nella libreria musicale saranno disponibili i successi degli U2 "Beautiful Day", "With Or Without You", "Vertigo", "Sweetest Thing", "One" e "Where The Streets Have No Name".

A 40 anni dall'uscita di October

Nel frattempo, lo scorso mese, la band ha festeggiato i 40 anni di "October", il secondo album in studio della band, tra i più particolari della loro discografia. Il progetto, interamente prodotto da da Steve Lillywhite, come il disco d’esordio "Boy", sorprese il pubblico per l'incredibile connessione religiosa raggiunta dal progetto, con brani come "Gloria" in cui il ritornello era una preghiera in latino, ma anche "Tomorrow" che descriveva il dolore immenso del frontman Bono per la scomparsa della madre e la solennità dell'evento. Il disco passò alla storia anche per la testimonianza di Bono sulla sua fede religiosa, ma anche quella del suo chitarrista The Edge, nome d'arte di David Howell Evans: i due erano membri della setta religiosa "Shalom" mentre realizzavano il disco.