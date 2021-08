Taylor Swift ha pubblicato il suo primo TikTok, anticipando l’outfit della copertina di Red Taylor Swift esordisce su TikTok, e nel suo primo video musicale sorprende i fan in due modi: da una parte sceglie di non utilizzare un suo brano, ma si cimenta in un lip sync del singolo “Screwface capital” del rapper Uk Santan Dave; dall’altra potrebbe aver lasciato qualche indizio sulla copertina del suo prossimo album: “Red (Taylor’s Version).

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo la richiesta dei fan su Instagram, e la crescente necessità anche per l'artista country statunitense Taylor Swift di sbarcare su TikTok, la cantante ha pubblicato nelle scorse ore il suo primo video sulla piattaforma. Due cose hanno colpito l'immaginazione degli utenti: da una parte la cantante ha sorpreso tutti, non utilizzando un suo brano nel video, ma "Screwface Capital" del rapper Uk Santan Dave, dall'altro lato potrebbe aver anticipato la copertina del suo prossimo progetto, la riedizione di "Red". Infatti, come anticipato su Instagram, la cantante ha deciso di registrare di nuovo uno dei suoi progetti di maggior successo, la sua "Taylor's Version". Nel video, la cantante si mostra con un vestito nero, che contrasta col rosso acceso del suo rossetto, un indizio sulla prossima copertina di "Red (Taylor's Version) in uscita il prossimo 19 novembre.

L'esordio su TikTok con un video lip sync

Non più TikTok, ma "SwiftTok", come rinominato dalla stessa Taylor Swift. La superstar 31enne ha esordito nelle scorse ore sulla piattaforma cinese, condividendo un videoclip di sé stessa con il lip sync del brano "Screwface Capital" del rapper londinese Santan Dave. Una citazione per la cantante, che all'interno del brano della stella britannica viene omaggiata sia per i suoi incredibili guadagni legati al mondo della musica. All'interno della clip la cantante mostra il suo outfit e l'immaginario per la costruzione della copertina dei suoi ultimi album, partendo dalle immagini filtrate di "Folklore" dello scorso 24 giugno 2020, alla giacca indossata nella copertina di "Evermore" pubblicato lo scorso 11 dicembre. Ne mancano ancora due all'appello ed è proprio lì che sembra esserci un indizio sulla copertina del prossimo album: "Red (Taylor's Version)". Infatti gli ultimi due outfit sono legati alle due riedizioni in cui Taylor Swift si è lanciata, dopo il grande scontro con l'ex manager Scooter Braun della Big Machine, sua etichetta discografica e nuovo Ceo della Ithaca Holding LLC, che detiene i diritti dei suoi master. Lo scontro tra Scooter Braun, anche manager di Justin Bieber e la cantante, ha portato l'artista a registrare di nuovo tutti i suoi successi in una loro nuova versione.

L'indizio sulla copertina di Red (Taylor's Version)

Nell'ultima parte del video, Taylor Swift mostra prima il vestito dorato che simboleggia l'immaginario di "Fearless (Taylor's Version), uscito lo scorso 4 aprile, mentre negli ultimi fotogrammi si intravede la cantante che indossa una maglia a girocollo nera, che contrasta l'immagine del rossetto rosso accesso sulle labbra. Questo suo outfit potrebbe essere un indizio per la copertina del nuovo album in uscita il prossimo 19 novembre, e che potrebbe dare alla luce alcuni inediti non pubblicati dalla star country. Nel frattempo, Swift si gode i numeri incredibili sul proprio profilo: otto milioni di visualizzazioni per il video, con un milione e mezzo di like, per finire è anche arrivata a un passo dal milione e mezzo di follower. Un profilo che, come scritto nella descrizione, dovrebbe ospitare video di gattini, ma non ci sorprenderebbe vedere qualche altra anticipazione della riedizione di "Red" su questo account.