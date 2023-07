Gli effetti di Barbie sulle classifiche musicali: gli Aqua tornano protagonisti e segnano un record Sulla scia dell’uscita di Barbie, il film girato da Greta Gerwig, è tornata a segnare un record anche Barbie Girl, il successo degli anni 90 degli Aqua.

A cura di Redazione Music

L'effetto Barbie non è solo sui botteghini, ma anche nelle classifiche musicali, grazie alla colonna sonora del blockbuster girato da Greta Gerwig, che ha potuto usufruire di canzoni di Dua Lipa, Billie Eilish, Sam Smith, Lizzo, Tame Impala, tra gli altri, oltre a qualche inedito (come quello di Ryan Gosling) e a un successo degli anni '90 come Barbie Girl degli Aqua, che non pochi problemi ha avuto con la Mattel, da cui ha dovuto difendersi nei tribunali per anni, ma che con questo nuovo lavoro cinematografico ha sotterrato definitivamente l'ascia, portandola – ma il cambiamento era cominciato già da qualche anno – dalla sua parte e capendo che la critica che conteneva la canzone poteva far gioco alla narrazione di una delle bambole più amate al mondo.

In un'intervista a Fanpage, gli Aqua spiegarono di non essere infastiditi per essere spesso legati soprattutto a quella canzone e di essersi resi conto del successo della brano anche nel nostro paese. Il problema, dissero, era che molti non avevano veramente capito il testo della canzone, ma questo, sottolinearono, li convinse di aver scritto una canzone con un'ottima melodia: "La maggior parte delle persone non aveva idea di ciò che stavamo cantando e questo dimostra come, alla fine, una buona melodia sopravviva a qualsiasi cosa. E siamo davvero orgogliosi perché è solo un linguaggio universale. Ovviamente sarebbe molto meglio imparare i testi".

Qualche giorno fa, il 21 luglio, la canzone della band formata da Rene Dif, Lene Nystrøm e il produttore Søren Rasted aveva conquistato il maggior numero di stream in un solo giorno il suo miglior giorno di streaming di tutti i tempi su Spotify con 5,4 milioni di stream dopo l'uscita del film Barbie, in cui la canzone è campionata nella nuova versione cantata da Nicki Minaj e Ice Spice. La canzone aveva conquistato oltre 10 volte gli stream conquistati dal gruppo nello stesso giorno nel 2022. Pochi giorni dopo quel record, poi, la canzone aveva anche raggiunto il nuovo picco nella classifica globale di Spotify, toccando la 132sima posizione con un totale di 1,3 milioni di stream.

La spinta del film di Gerwig è stata fondamentale, così come la nuova versione firmata da una delle rapper più amate al mondo. Ma l'uscita del film nelle sale mondiali ha portato molte canzoni della colonna sonora a conquistare ottime posizioni e così nella top 10 della Global Spotify troviamo oltre a "Barbie World" di Nicki Minaj e Ice Spice in ottava posizione con 3.94 milioni di streams, anche Dance the Night di Dua Lipa, in nona posizione con 3.81 milioni di stream, a cui si aggiunge la sedicesima posizione di "What I was made for", la canzone di Billie Eilish he accompagna i fan sui titoli di coda del film, con 3.26 milioni di stream. La colonna sonora di Barbie, quindi, ha raggiunto 20 milioni di stream su Spotify nel suo primo giorni disponibile. Festeggia anche Ryan Gosling, che interpreta uno dei Ken, che con I'm Just Ken totalizza quasi 800 mila stream, conquistando il picco degli ascolti su Spotify in un solo giorno.