Giovanni Allevi torna a parlare del mieloma: “Un dolore fisico a tratti insostenibile” Giovanni Allevi torna a parlare pubblicamente del mieloma e in particolare condivide coi fan il dolore fisico che comporta.

A cura di Redazione Music

Giovanni Allevi torna a parlare del mieloma che gli è stato diagnosticato nelle scorse settimane e di cui ha parlato pubblicamente tramite i suoi social, aggiornando i suoi fan del decorso della malattia. Questa volta, il compositore e pianista ha deciso di condividere col suo pubblico il dolore del trattamento al quale è sottoposto e così in un post su Instagram e su Twitter Allevi scrive del male che sta provando e in particolare del dolore fisico a tratti insostenibile: "Ma… l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!".

Lo scorso 18 giugno Allevi postò la foto della mano che scriveva musica e lo fece per annunciare la scoperta di un mieloma e di come avrebbe dovuto cancellare tutti i suoi impegni per poter cominciare un percorso di cura: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni".

Il mieloma è un "tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule", come si legge sul sito dell'AIRC. Già nelle settimane precedenti all'annuncio, Allevi stava soffrendo molto fisicamente, denunciandolo anche pubblicamente, nei post sui social e durante i concerti, come quando durante un'esibizione al teatro Petruzzelli di Bari parlò di un mal di schiena fortissimo che non lo abbandonava. Pochi giorni dopo l'annuncio della malattia Allevi aveva anche comunicato che aveva cominciato le cure: "È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò"