Giovanni Allevi: “Ho un mieloma, devo combattere lontano dal palco” Giovanni Allevi ha comunicato che gli è stato diagnosticato un mieloma e per questo dovrà curarsi e “combattere lontano dal palco”

A cura di Redazione Music

Giovanni Allevi (LaPresse)

Il pianista Giovanni Allevi ha comunicato sui suoi social di avere un mieloma, ovvero un "tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule", come spiega il sito dell'AIRC. Il musicista lottava da mesi con un dolore lancinante alla schiena, come aveva scritto anche su Instagram, ma solo oggi ha comunicato che sarà costretto a interrompere tutte le sue attività future.

Allevi ha scritto: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni". Un messaggio sobrio che ha voluto accompagnare con l'immagine della cosa che gli sta più a cuore ovvero la musica, anzi la sua mano che scrive musica.

A poche settimane dall'annuncio di Fedez, un altro protagonista della musica italiana annuncia di doversi curare a causa di un tumore. I dolori alla schiena gli avevano creato enormi problemi nei mesi scorsi, come scrisse anche in occasione del concerto al Teatro Petruzzelli di Bari che tenne a fine maggio: "Il mal di schiena, fortissimo, dopo tre mesi ancora non mi abbandona. Eppure, durante il concerto a Bari, non so per quale miracolo, per una decina di minuti è svanito. Tanto che ho detto al pubblico: ‘A me sembra che se ne sia andato… Questo palco è magico!'. Tempo un paio di brani, ha ricominciato a farsi sentire più forte di prima, e allora non ho resistito: ‘Il Teatro Petruzzelli è talmente bello e caloroso che il mal di schiena ha preferito tornare qui con noi!' Non posso dargli torto".