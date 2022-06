Giovanni Allevi ha cominciato le cure contro il mieloma: “Inizia la battaglia, con voi la vincerò”

Nei giorni scorsi, Giovanni Allevi ha comunicato che gli è stato diagnosticato un mieloma. L'artista, stimatissimo, è stato travolto da un'ondata di affetto. Così, è intervenuto sul suo profilo Twitter per ringraziare tutti coloro che lo stanno incoraggiando e gli stanno esprimendo la propria vicinanza. Poi, ha fatto sapere che oggi inizia la sua battaglia contro la malattia.

Giovanni Allevi è stato sommerso dall'amore di fan e colleghi, che hanno voluto esprimergli vicinanza in questo momento delicato. Tra coloro che lo hanno contattato, anche Fedez. Il pianista e compositore si è detto pieno di gratitudine per le numerose manifestazioni di affetto e sostegno. Poi, ha fatto sapere che ha cominciato le cure:

Il 18 giugno, sulla sua pagina Instagram, Giovanni Allevi ha annunciato quanto stava accadendo nella sua vita. Ha parlato della diagnosi che ha ricevuto: mieloma. L'artista ha spiegato che ciò che lo angoscia di più di questa situazione è l'idea di arrecare dolore a tutti coloro che lo amano, che siano i suoi cari o le persone che hanno sognato grazie alla potenza della sua musica:

"Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni".