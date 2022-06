Fedez scrive a Giovanni Allevi per il mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile” Fedez ha voluto inviare un messaggio, tramite i suoi social, a Giovanni Allevi a cui è stato diagnosticato un mieloma.

A cura di Redazione Music

Oggi Giovanni Allevi ha comunicato sui suoi social di doversi prendere una pausa dalla musica per curare un mieloma che gli è stato diagnosticato. Il pianista e compositore – che nelle scorse settimane aveva più volte parlato di un problema alla schiena che gli comportava dolori forti e continui – ha voluto condividere con i fan questa notizia, un po' come qualche settimana fa, seppur con modalità differenti, aveva fatto Fedez quando gli era stato diagnosticato il tumore al pancreas. Come si legge sul sito dell'AIRC, il mieloma è un "tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule".

Proprio Fedez, poche ore dopo l'annuncio di Allevi ha voluto esprimergli vicinanza direttamente dai social anche perché non si conoscono di persona. Il rapper che ha subito un'operazione qualche settimana fa e che tra qualche giorno tornerà sul palco di LOVE MI ha scritto: "Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’".

Allevi aveva scritto su Instagram un breve messaggio in cui diceva di aver "scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco". Un post che aveva portato la solidarietà di personaggi dello Spettacolo come Antonella Clerici, Manila Nazzaro e Fiordaliso, tra le altre.