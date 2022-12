Gianni Morandi festeggia il compleanno: “Quanti anni sono? Non ricordo” Gianni Morandi oggi, domenica 11 dicembre, spegne 78 candeline: su Instagram scherza, “Non ricordo quanti anni compio”. Tra gli auguri dei suoi amici e colleghi anche quelli di Jovanotti e Rosario Fiorello.

A cura di Gaia Martino

Gianni Morandi oggi spegne 78 candeline. Il celebre cantante, "l'eterno ragazzo", sarà il prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, a seguire sarà impegnato in un tour nei palasport, "Go Gianni Go!". Gli impegni arrivano dopo lo stop causato dall'incidente alla mano: nel 2021 è stato costretto ad operarsi d'urgenza a causa di alcune ustioni provocate in seguito alla caduta in un fosso che aveva scavato per bruciare le sterpaglie del suo giardino. "Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti" ha commentato dopo l'annuncio del tour, oggi scherza su Instagram con una torta di compleanno tra le mani. "Quanti sono? E chi se lo ricorda…" ha scritto con l'immancabile hastag "fotodianna", la moglie.

Da Jova a Fiorello, gli auguri di buon compleanno per Gianni Morandi

Il post condiviso questa mattina da Gianni Morandi ha generato subito interazione. Numerosi artisti, conduttori e Vip italiani hanno commentato la fotografia postata dal celebre cantante che oggi festeggia 78 anni. Mara Venier gli ha fatto gli auguri di buon compleanno citando una delle sue canzoni più famose: "Auguri Gianni, sei sempre il ragazzo sì fatti mandare dalla mamma a prendere il latte…". Anche il prof. di Amici Rudy Zerbi ha scritto un commento, poi Francesca Barra che oltre gli auguri lo ha definito come "Nostro patrimonio". Antonella Clerici ha sritto per lui: "Auguri giovanotto", Rosario Fiorello ha aggiunto emoticon di torte e cuori, altri commenti da la Rappresentante di Lista, Andrea Roncato, Mousse T.

Jovanotti gli ha fatto gli auguri citando il nome del tour "Go Gianni Go!" tra i commenti, poi gli ha dedicato un post sul suo profilo Instagram. "Morandiiii, buon compleanno bro" ha scritto a corredo di diverse fotografie insieme a lui, molte delle quali scattate durante la loro avventura insieme al Festival di Sanremo 2022.