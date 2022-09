Gianni Morandi mostra la mano ustionata un anno e mezzo dopo l’incidente: “Voglia di urlare” Gianni Morandi dopo l’incidente nel marzo 2021 mostra la sua mano destra libera dalle bende ai fan su Instagram: “Voglia di urlare” il messaggio nella didascalia al post.

A cura di Gaia Martino

Gianni Morandi per la prima volta ha mostrato la sua mano destra, dopo le operazioni e i bendaggi avuti per molti mesi. Oltre un anno fa, precisamente a marzo 2021, l'artista si è sottoposto ad un'operazione d'urgenza a causa di alcune ustioni provocate in seguito ad una caduta in un fosso che aveva scavato per bruciare le sterpaglie del suo giardino. Scivolò proprio nel momento in cui aveva rimosso i guanti protettivi, riuscendo a sfuggire alle fiamme che avrebbero potuto provocargli danni peggiori. A soffrire la sua mano, che più di una volta è finita in sala operatoria. Anche a marzo il cantante, prossimo co conduttore del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, si mostrò dopo essere stato in sala operatoria. "Ci vuole pazienza, c'è di peggio" scrisse. Oggi finalmente rimuove le bende e ha deciso di condividere con i fan l'immagine delle sue mani, entrambe libere. Sulla destra sono evidenti i segni di quanto accaduto.

La foto della mano di Gianni Morandi un anno e mezzo dopo l'incidente

Dopo l'operazione dello scorso marzo, Gianni Morandi libera finalmente la sua mano dalle bende e la mostra ai fan su Instagram. "Voglia di urlare!!!!!!" ha scritto come didascalia al post nel quale si ritrae con la bocca aperta e le mani in primo piano, poi l'hastag "Autoscatto". Dopo il brutto incidente domestico, nel suo giardino di casa, avvenuto nel marzo 2021, i segni dell'ustione sono ancora visibili: appare gonfia e le bruciature sono ancora evidenti. Nonostante tutto il cantante non ha mai "mollato la presa": dopo la prima operazione tornò a suonare con la mano fasciata, riprendendosi sorridente con la chitarra sulle gambe. Numerosi i like e i messaggi di amici e colleghi al post pubblicato nelle ultime ore, come quello di Jovanotti che ha aggiunto un commento con cuori e emoticon di mani aperte.