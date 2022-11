“Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti”, Gianni Morandi annuncia il tour dopo Sanremo Gianni Morandi ha annunciato il tour che partirà a marzo 2023.

A cura di Redazione Music

Gianni Morandi ha annunciato un tour nei palazzetti che partirà dal prossimo marzo, in tempo per riprendersi dalle fatiche del festival di Sanremo che lo vedranno protagonista come co-conduttore assieme ad Amadeus, dopo averlo condotto per due anni, nel 2011 e 2012 e aver partecipato in gara sette volte, l'ultima della quali nel 2022 con "Apri tutte le porte". Il tour si chiamerà "Go Gianni Go! Morandi nei Palasport e lo riporterà in tour dopo l'incidente avuto alla mano nel 2021 quando si ustionò le mani. E quella fu anche l'occasione che portò a un avvicinamento artistico con Jovanotti, con cui avrebbe scritto anche la canzone dello scorso Sanremo.

Dopo gli spettacoli al Teatro Duse di Bologna, quindi, Morandi sarà protagonista nei palazzetti di Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, benché, come fanno sapere gli organizzatori, queste sono solo le prime date annunciate a cui, presumibilmente, se ne aggiungeranno altre: "Che bello si riparte in tour! Dopo gli spettacoli al Teatro Duse di Bologna, sarò io a venire nelle vostre città. Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti". Per quanto riguarda la scaletta che Morandi presenterà sul palco, dal comunicato stampa si legge che sarà "un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola – ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo".

E Jova non poteva non essere un punto di riferimento, visto che proprio nel suo ultimo Beach Party, Morandi è stato ospite (quasi) fisso, cantando e tenendo banco anche con duetti inediti davanti a un pubblico multigenerazionale, caratteristica che ormai lo segue da anni, da quando, per esempio, è diventato uno dei cantanti italiani che ha meglio usato i social per promuoversi. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di giovedì 10 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Questo è il calendario delle date chiuse al momento: