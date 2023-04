Garante impone a Meta ripresa trattative con Siae, sbloccate canzoni su Facebook e Instagram L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto a Meta di riprendere le trattative con Siae. Per gli utenti, tornano disponibili i contenuti musicali su Facebook e Instagram.

A cura di Stefania Rocco

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto al colosso di Mark Zuckerberg la ripresa immediata delle trattative a proposito della questione dei diritti musicali che ha visto Meta contrapposto a Siae. La delibera dell’Antitrust ha imposto a Meta di “provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ripristinare l'equilibrio nel rapporto commerciale con Meta, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”. La delibera dell'Agcm crea i presupposti per il ritorno del repertorio musicale italiano sui social network di proprietà del gruppo Meta.

Gli utenti potranno tornare a utilizzare le canzoni italiane su Facebook e Instagram

A partire da subito, previa autorizzazione di Siae, gli utenti potranno ricominciare a utilizzare canzoni italiane nelle stories di Instagram e nei reels di Facaebook. In una nota, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa sapere di avere adottato misure cautelari per contrastare il presunto abuso di dipendenza economica da parte della società di Zuckerberg. L’Agcm ha stabilito che la trattativa tra le parti riprenda immediatamente. Il Garante ha stabilito inoltre che, in caso di disaccordo tra Meta e Siae in riferimento alla qualità e alla quantità di informazioni che il colosso di Zuckerberg è stato invitato a fornire, nominerà un fiduciario incaricato di individuarle. Si tratterà di un soggetto terzo, estraneo ad ambo le parti e in possesso di adeguata competenza tecnica sul tema.

Fimi: "Importante provvedimento per l'industria musicale"

FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana ha accolto positivamente l'intervento dell'AGCM che consente di ripristinare, a partire da subito, i contenuti musicali italiani su Facebook e Instagram. "Si tratta di un importante provvedimento per l’industria musicale, gli artisti e i fan di musica", ha dichiarato Enzo Mazza, Ceo di Fimi,