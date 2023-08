Funerali di Sinead O’Connor, i fan cantano le sue canzoni: “Non eravamo pronti per questo dolore” Dopo l’annuncio, la città di Bray in Irlanda si è riunita per il corteo funebre in onore di Sinead O’Connor. Le immagini e le parole del presidente irlandese Michael D Higgins.

A cura di Vincenzo Nasto

Sinead O’Connor, foto di John Sciulli per Getty Images e screenshoot Twitter Video @Davepaulkagaan

Dopo l'annuncio degli scorsi giorni e la nota ufficiale della famiglia, in queste ore si stanno tenendo i funerali pubblici di Sinead O'Connor, la cantante scomparsa lo scorso 26 luglio a Londra. Nelle ultime ore, un portavoce della famiglia aveva richiesto la partecipazione delle persone di Bray, nella contea di Wicklow, per le esequie pubbliche della donna, cominciati dall'ex abitazione della cantante a Montebello, dove aveva vissuto 15 anni. Il percorso avrebbe poi seguito tutto il lungomare, da un'estremità all'altra di Strand Road, con l'accesso poi in forma privata alla sua famiglia per la sepoltura. Sono migliaia le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta la cantautrice irlandese, dedicandole canzoni, bigliettini e fiori.

L'invito della famiglia O'Connor alle esequie pubbliche

Nei giorni precedenti al rito funebre, la famiglia di Sinead O'Connor aveva rilasciato una nota stampa in cui invitava le persone a celebrare le esequie pubbliche: "Sinead adorava vivere a Bray e le persone di quella cittadina. Con questa processione, la sua famiglia vorrebbe permettere alle persone della contea di Wicklow di manifestare il proprio amore per lei". La risposta dei cittadini della contea, nelle parole della consigliera di Bray Erika Doyle, riportate dal tabloid britannico Mirror, è stata entusiasta: "Siamo molto grati alla famiglia di Sinead per averci dato l'opportunità di salutarci questa mattina. Quando piangiamo Sinead oggi, dobbiamo piangere sia la Sinead di Nothing Compares (2 U), che la Sinead difficile e travagliata che ha fatto luce su alcune aree davvero difficili in questo paese, forse non eravamo del tutto pronto per questo".

La citta di Bray si riunisce intorno alla vecchia abitazione della cantante

La consigliera ha sottolineato anche il rapporto instauratosi con O'Connor, legato anche a un senso di protezione nei suoi confronti: "Le persone di questa città sono diventate molto protettive nei suoi confronti, hanno cercato di proteggerla dal peggio e dalle attenzioni indesiderate". Nel frattempo, molti fan si sono raccolti fuori dalla sua vecchia abitazione, venduta nel 2021, a Strand Road, lasciando biglietti, fiori e piccoli pensieri in ricordo della cantante irlandese: a spiccare però, una sedia rosa, contornata da fiori dello stesso colore, a cui sulla base, è stata posata una vecchia foto di O'Connor. Sulla porta invece, un foglio su cui sono state scritte tutte le battaglie sociali combattute dall'autrice irlandese lungo la sua carriera musicale. Nel frattempo, le strade della città sono state chiuse al traffico dei veicoli, così da permettere ai cittadini di poter commemorare al meglio la donna.

Il simbolismo durante la celebrazione delle esequie di Sinead O'Connor resta vivo, e dopo che negli scorsi giorni, era stata svelata l'installazione sulla collina di Bray in cui c'era scritto "ÉIRE ♡ SINÉAD", nelle scorse ore, nel lungo corteo creatosi, è apparsa anche un camper Volkswagen, ricoperto di bandiere pride che riproduceva in strada le canzoni più importanti della discografia della cantante. All'evento pubblico, è atteso anche l'intervento del presidente irlandese Michael D Higgins con sua moglie, che parteciperà alla forma privata della celebrazione.

Le parole del presidente irlandese Michael D Higgins

L'uomo, in una nota stampa riportata dal Mirror, ha dichiarato: "Ciò che sta accadendo in queste ore dimostra l'impatto profondo che la vita e le opere di Sinead O'Connor hanno avuto sul popolo irlandese. È il frutto di una grande vulnerabilità combinata con un livello di creatività eccezionale che ha dato contributi unici in termini musicali, ma anche di immenso eroismo. Tutto questo è arrivato da un unico cuore, un unico corpo e un'unica vita che ha sofferto un dolore incredibile, forse troppo grande da supportare".

Le parole dell'Imam che l'ha accompagnata nella conversione all'Islam nel 2018

Tra i cittadini di Bray è comparso anche Liam O Maonlai, frontman della band Hot House Flowers, ma anche il suo Imam Shaykh Dr Umar Al-Qadri. L'uomo, che l'ha accompagnata nella sua conversione all'Islam avvenuta nel 2018, ha raccontato le virtù della donna, nelle parole riportate dal Mirror: "Era una persona molto umile, una grande rappresentante dell'Islam e dell'umanità. Una donna molto inclusiva, aperta e non giudicante, un essere umano che ha dovuto affrontare molte sfide difficili, che hanno evidenziato la sua forza e la sua resilienza".