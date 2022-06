Fedez sul palco a tre mesi dall’operazione per il tumore: “Mi sto ca*ando sotto, ma sono felice” Fedez parla dell’esibizione che farà a Love Mi, il concerto di beneficenza che andrà in diretta su Italia 1, del lavoro fatto dopo l’operazione della paura che l’accompagna.

Mancano pochi giorni a LOVE MI il concerto evento organizzato da Fedez che si terrà martedì 28 giugno in Piazza Duomo a Milano e sarà trasmesso in diretta su Italia 1 con la conduzione di Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, e il supporto di Gabriele Vagnato, tiktoker da 3 milioni di follower. Un evento che vedrà salire sul palco milanese tanti artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore della onlus Tog – Together to go e che sarà anche l'occasione per rivedere insieme sia Fedez che J-Ax che si sono ritrovati proprio quando al primo è stato diagnosticato il tumore al pancreas.

E proprio all'operazione subita ha fatto riferimento Fedez in alcune storie, ricordando come fossero passati tre mesi da quell'operazione e tra pochi giorni nonostante tutto tornerà sul palco. Il rapper milanese ha postato alcune foto risalenti a quel periodo, in ospedale, ma anche della ferita condividendo coi suoi fan alcune riflessioni: "Tre mesi esatti dall'operazione e mancano solo 5 giorni al concerto. Non nego che un po' mi sto cagando sotto. Ci è voluto tanto lavoro, riabilitazione, fisioterapia e forza di volontà per arrivare pronto fino a questo giorno. Comunque vada non posso che essere felice di questo viaggio. Più che ‘Chi sei, da dove vieni' io chiederei ‘Quali ferite hanno fatto di te quello che sei?'".

Già in conferenza stampa Fedez aveva parlato della difficoltà e dell'impegno che ci aveva messo per poter essere su quel palco, facendo un lavoro fisico importante anche perché sarà uno dei pochi palchi su cui canterà in questi mesi (nel frattempo ha dovuto accantonare l'idea di un tour estivo). Un palco, quello di LOVE MI, che condividerà con artisti come l'ultimo annunciato Lazza, poi Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai e Tedua.