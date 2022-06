Fedez spiega perché Achille Lauro era assente sul palco di LoveMi durante l’esibizione di Mille Fedez sul palco di LoveMi ha cantato “Mille”, la hit di successo della scorsa estate realizzata con Orietta Berti e Achille Lauro. Quest’ultimo però era assente e i fan hanno pensato ad una lite, visti i precedenti del rapper milanese con J-Ax, ma Fedez ha chiarito: “Non abbiamo litigato”.

A cura di Gaia Martino

Due sere fa Fedez e J-Ax hanno fatto scatenare il pubblico di LoveMi, l'evento a scopo benefico organizzato da loro stessi a favore della onlus Together To Go. Dopo le esibizioni di artisti e rapper milanesi, spazio ai due grandi della musica italiana che soltanto pochi mesi fa hanno fatto pace dopo anni di silenzio. Hanno cantato insieme le loro hit di successo e brani cantati insieme ad altri: tra queste anche Mille. Sul palco però insieme a Federico Lucia si è esibita soltanto Orietta Berti, a mancare era la terza voce del brano, Achille Lauro. Così in tanti hanno iniziato a chiedersi se ora avesse litigato con lui. Durante una diretta su Instagram Fedez ha motivato l'assenza di Achille Lauro.

Perchè Achille Lauro era assente sul palco di LoveMi

Durante LoveMi molti fan di Fedez hanno fatto caso a due assenze, quelle di Achille Lauro e Fabio Rovazzi. E così è subito partito il dibattito su Twitter, tra tantissimi utenti che hanno iniziato a domandarsi se fosse successo qualcosa tra gli artisti. Nulla è andato storto negli ultimi mesi, il rapper milanese ha fatto chiarezza durante una diretta Instagram.

Lauro non è venuto perché aveva un concerto, un impegno. Ragazzi vi giuro non ho litigato con Lauro. L'ho sentito una settimana fa, giuro.

Stesso discorso per Fabio Rovazzi. Il rapper, secondo quanto riporta Biccy.it, ha smentito ogni voce che li vedeva di nuovo litigati. "Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto, ha fatto tardi altrimenti sarebbe venuto. Quindi sta bene" sarebbero state le parole di Fedez.

L'abbraccio tra Fedez e J-Ax a LoveMi

I due rapper, separati per tanti anni, hanno celebrato la loro pace con un evento a scopo benefico, LoveMi, andato in onda su Italia Uno lo scorso martedì. In diretta da Piazza Duomo i due rapper si sono scatenati insieme al pubblico cantando le loro hit di successo: "Siamo invecchiati Alessandro" ha detto Federico all'amico ritrovato prima di abbracciarlo. Dopo il gesto d'affetto, le telecamere si sono spostate su Chiara Ferragni, ai piedi del palco per sostenere il marito, che si è commossa nel vedere il pubblico ballare e cantare sulle note di Sapore.