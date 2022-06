Fedez, J-Ax e la pace sul palco di LoveMi: “Siamo invecchiati”, e Chiara Ferragni si commuove Fedez e J-Ax celebrano la pace sul palco di LoveMi, il concerto benefico andato in onda in diretta su Italia1. E mentre il rapper canta “Sapore”, la moglie Chiara Ferragni si commuove.

A cura di Stefania Rocco

Ha il sapore degli abbracci ritrovati lo show che Fedez e J-Ax hanno offerto agli spettatori accalcati in piazza del Duomo a Milano nel concerto benefico LoveMi trasmesso in diretta su Italia1. “Siamo invecchiati, Alessandro”, ha detto Federico all’amico Ax prima di abbracciarlo sul palco. Un abbraccio che racchiude anni di silenzio, spazzati via dalla decisione dei due di riavvicinarsi e organizzare insieme un concerto che promuove la raccolta fondi a favore della onlus Together to go.

Chiara Ferragni si commuove sulle note di “Sapore”

Telecamere puntate su Chiara Ferragni, in prima fila ad assistere allo show del marito Fedez, il primo dopo l’intervento cui il rapper si è sottoposto e che gli ha consentito di guarire da un tumore neuroendocrino al pancreas. E gli spettatori non sono rimasti delusi perché Chiara si è finalmente commossa sulle note di “Sapore”, ascoltando i fan cantare una canzone assai cara al marito.

Fedez ringrazia Chiara: "Mi è sempre stata vicina"

Rimasto da solo sul palco poco prima della chiusura, Fedez si è preso qualche secondo per ringraziare la moglie Chiara Ferragni: "Fino a tre mesi fa, non avrei mai pensato di poter stare per un'ora su un palco. Vorrei ringraziare i medici e, soprattutto, la persona che mi è stata più vicino: mia moglie. Ti amo, amore".

Gli artisti sul palco di LoveMe

Fedez e J-Ax hanno offerto il gran finale di LoveMi. Ma sono stati decine gli artisti che si sono avvicendati sul palco del concerto. Fedez e J-Ax hanno chiamato a raccolta amici e artisti che hanno risposto con entusiasmo all’invito, esibendosi gratuitamente per raccogliere fondi da destinare alla onlus Together to go, che si occupa di riabilitazione per i bambini affetti da gravi patologie neurologiche. A salire sul palco sono stati Tananai, Dargen D’Amico, Ariete, Ghali, Shiva, Lazza, Paky, M¥SS KETA, Nitro, Mara Sattei, Mydrama, Orietta Berti, Stash, Levante e tantissimi altri. Un insieme di personalità che ha offerto uno show imperdibile, buona musica e la certezza di avere contribuito a una causa importante. Per partecipare alla raccolta fondi, attiva fino al 30 giugno, basta inviare un sms da 2 euro da cellulare o una telefonata da 5 o 10 euro da rete fissa al numero 45595.