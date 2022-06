La scaletta del concerto LoveMi di Fedez a Milano: l’ordine di esibizione dei cantanti e gli orari Si terrà stasera 28 giugno l’evento benefico LOVE MI, il concerto con numerosi artisti organizzato da Fedez – in diretta su Italia 1 – per raccogliere fondi a favore di TOG.

A cura di Redazione Music

Oggi martedì 28 giugno è il giorno di LOVE MI, l'evento benefico organizzato da Fedez che porterà un gruppo di artisti a esibirsi a Piazza Duomo a Milano. Un concerto che vedrà riunirsi sul palco anche il rapper di Disumano e J-Ax, con cui ha fatto pace dopo il litigio seguito alla pubblicazione di "Comunisti col Rolex". Oltre a loro due, comunque, sono stati annunciati diversi artisti che si esibiranno durante la serata trasmessa anche in diretta, a partire dalle 19, su Italia 1 (dalle 18, invece, i fan potranno vedere il concerto su Mediaset Infinity): saranno 22 i cantanti e le cantanti a cui si aggiungeranno diverse guest star mentre alla conduzione, nei giorni scorsi sono stati annunciati Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato.

La scaletta di LoveMi in piazza Duomo

Per adesso gli organizzatori hanno reso nota la scaletta delle esibizioni dei cantanti, ma non ancora quali saranno le canzoni che canteranno né quali e quando saranno gli ospiti a sorpresa.

Caneda – Il ragazzo d'oro

MYDRAMA – Soli, Mantra

Frada – Mosca, Sotto casa tua

Cara – Le feste di Pablo

Chadia Rodriguez – Preferisco te, Come mai

PAULO – Voglia, Cielo Drive, J

Beba – Regole, Demodé

ITALIA 1

Rosa Chemical – Britney, Polka 2, Polka 3, Londra, Polka 1

Rose Villain – Gangsta, Piango sulla Labro, Michelle, Elvis, Chico

MILES e Anna – Dj Set

Mara Sattei – Milano, Parentesi, Ciò che non dici, Altalene

Nitro – Rotten, Pleasantville, Mama, Trankillo (con Vegas Jones)

Vegas Jones + Room9 + Nikka Paris – Amnesie

Ariete – Tutto (con te), L'ultima notte, Castelli di lenzuola

Rhove – Cancelo, La Province, Shakerando, Compliqué (con Ghali)

Paky – Blauer, Vita sbagliata, Rozzi Live

Shiva – Non è easy, Aston Martin, Soldi puliti, Niente da perdere, Pensando a lei, Bossoli, Tuta Black (con Paky) , La Zone (con Rhove)

, La Zone Dargen D'Amico – Ubriaco di te, Amo Milano, Maleducata (con Rkomi) , "Io, quello che credo", Dove si balla

, "Io, quello che credo", Dove si balla M¥SS KETA – Finimondo, Scandalosa, Pazzeska, Piena

Lazza – Molotov, Morto mai, Panico, catrame, Piove, Uscito di galera

Ghali – Fortuna, Medley Boogiemen/Wallah, Come Milano, Pare, Medley Ninna Nanna/Dende, Good Times

Tananai – Esagerata, Sesso occasionale, Pasta, Giugno, Baby Goddamn

Fedez e J-AX – La dolce vita (con Tananai e Mara Sattei), Vorrei ma non posto, Spirale Ovale, Domani smetto, Italiana, Salsa (con Jake La Furia), Sapore (con Tedua), Assenzio (con Levante e Stash), Ostia Lido, Mille (con Orietta Berti), Bella storia, Musica del cazzo, Bimbi per strada, Maria Salvador (con Il Cile), Senza pagare.

Orari e dove vedere il concerto in tv e streaming

Contemporaneamente all'annuncio dell'evento che si terrà in Piazza Duomo, è stata annunciata anche la diretta su Italia 1 e Mediaet Infinity. Il live sarà trasmesso in diretta dalle 18:00 su Mediaset Infinity, mentre a partire dalle 19:00 sarà visibile anche su Italia 1. Stando alla scaletta resa nota dagli organizzatori a dare il via alla diretta su Italia 1 sarà l'esibizione di Rosa Chemical, mentre si finirà con il live di Fedez e J-Ax. Il concerto ha finalità benefiche e grazie al numero solidale 45595 servirà a raccogliere fondi in favore di TOG – TOGETHER TO GO, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Come partecipare al Love Mi

L'evento, come detto sarà trasmesso in diretta su Italia 1, ma per chi vorrà sarà anche possibile assistere direttamente live in Piazza Duomo. L'evento è gratuito e sarà possibile accedervi fino ad esaurimento dei posti: In piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone, è prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. Nei giorni scorsi è stato lo stesso Fedez a incontrare il Prefetto e il Questore di Milano per organizzare e mettere a punto le regole per una efficiente gestione dell'ordine pubblico.