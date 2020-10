Dopo la grande emozione per l'annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, Fedez ha pubblicato da poche ore il video del suo ultimo singolo "Bella Storia". Il brano prodotto da D.whale, vede protagonista Fedez in un video dai chiari riferimenti all'estetica anni '80, soprattutto con la riproposizione di colori fluo. Nel video è presente la stessa Chiara Ferragni, nel ruolo della donna innamorata del motociclista Fedez, in un viaggio notturno tra luci e ombre.

Il video di Bella Storia

Dopo l'uscita del 25 settembre, Fedez pubblica anche il video del suo nuovo singolo "Bella Storia". Protagonista all'interno del cortometraggio anche la moglie Chiara Ferragni, con un nuovo colore di capelli che ha creato curiosità tra i fan. Solo pochi giorni fa, l'imprenditrice e influencer aveva confessato tramite i propri canali social di essere di nuovo incinta. Il brano racconta l'amore spericolato tra un motociclista e una donna, una passione di Fedez per la propria moglie che alcune volta lo fa sentire inadeguato, come dichiara nel testo: "Sei la cosa giusta, ma per l'uomo sbagliato". Il video, diretto da Simone Peluso, era stato annunciato la scorsa settimana nelle storie sul profilo Instagram di Fedez, che aveva anticipato alcune parti del cortometraggio nelle visual di Spotify: "Questo video vedrà me e Chiara in vesti molto divertenti, sarà epico e farà anche tanto ridere". Il brano in poche settimane ha raggiunto 2 milioni e mezzo di stream.

La scoperta della gravidanza

23 luglio 2020 ❤️ A post shared by FEDEZ (@fedez) on Oct 3, 2020 at 1:28am PDT

L'annuncio dell'uscita del video negli scorsi giorni, era stato un po' messo da parte dopo che i due coniugi avevano ufficializzato la seconda gravidanza della influencer. Entrambi avevano pubblicato un post su Instagram con una foto di Leone, il loro primo figlio, che teneva tra le mani l'ecografia del futuro secondogenito tra le dita. Dopo qualche giorno Fedez ha voluto condividere anche il video della prima volta in cui i due hanno scoperto lo stato di gestazione della donna, risalente al 23 luglio scorso. Un piccolo filmato in cui Chiara Ferragni piange dopo aver visto il risultato del test, seguito a ruota da suo marito Fedez.