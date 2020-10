È successo tutto in meno di 24 ore: Fedez, dopo aver annunciato il nuovo video del singolo "Bella Storia" con la partecipazione della moglie Chiara Ferragni, ha pubblicato la foto del figlio Leone con un piccola immagine in mano di un'ecografia. Fedez diventerà per la seconda volta padre, un annuncio che ha affidato ai social, in un momento molto impegnativo della sua vita. Dalla pubblicazione di un nuovo disco alla riabilitazione per la rottura dei legamenti della caviglia negli scorsi giorni.

Il video di Bella Storia con Chiara Ferragni

Il singolo "Bella Storia", pubblicato dal rapper milanese lo scorso 25 settembre, avrà un video ufficiale con la partecipazione di Chiara Ferragni. Fedez lo ha annunciato nelle scorse ore, affermando di aver passato gli ultimi giorni a montare il video, con l'aiuto della moglie Chiara Ferragni: "Come ben sapete, abbiamo girato il video del nuovo singolo ‘Bella Storia' e sta per essere partorito. Ci vedrà in vesti molto divertenti, sarà molto epico e farà anche tanto ridere". Nel frattempo Fedez ha deciso di rilasciare delle piccole frazioni del video come visual per la canzone su Spotify, una scelta che sta anticipando alcune parti del video ogni giorno. Il brano in pochi giorni ha collezionato quasi un milione e mezzo di streams su Spotify, e fa parte del nuovo progetto di Fedez, che ha voluto affidarsi a sonorità completamente diverse tra i singoli in uscita prima dell'album. Dalle melodie pop di "Bella Storia", a quelle techno dance di "Bimbi per strada", per poi ritornare alle origini rap con "Problemi con tutti (Giuda)".

La nuova paternità

La foto di Leone con l'immagine di un'ecografia in mano ha fatto impazzire i fan di Fedez, che si sono scatenati nei commenti sul profilo ufficiale dell'artista su Instagram. L'annuncio della nuova gravidanza di Chiara Ferragni, arriva in un periodo particolare per l'artista, che aveva confessato dopo la quarantena di volersi dedicare a nuova musica, ma soprattutto alla famiglia. L'annuncio con la foto di Leone che stringe tra le proprie mani la prima foto del futuro figlio di Fedez e Chiara Ferragni corona un momento d'oro per la coppia. Il rapper milanese in passato aveva anche tributato al suo primogenito Leone uno dei singoli di maggior successo dell'ultimo album "Paranoia Airlines": "Prima di ogni cosa". Il brano raccontava le prime sensazioni del rapper riguardo alla paternità, un'emozione sconosciuta con cui a poco a poco si stava abituando.

Gli auguri di Dj Khaled e degli altri cantanti

Rido tantissimo 😅 A post shared by FEDEZ (@fedez) on Oct 1, 2020 at 3:27am PDT

Nel frattempo dopo l'annuncio della paternità, Fedez ha voluto condividere un post su Instagram che vede protagonista anche il produttore americano Dj Khaled. Il rapper milanese aveva annunciato, nei mesi scorsi, che aveva già un'idea da realizzare, un sogno per l'annuncio del secondo figlio. Il sogno riguardava l'iconico skit del producer americano Dj Khaled che recita: "And another one", riferendosi ad una nuova hit. Il sogno si è realizzato con Dj Khaled che ha inviato un video alla coppia, recitando: "Chiara, and another one". Non solo musicisti americani, ma anche Achille Lauro ed Emma Marrone hanno voluto fare gli auguri per la nuova gravidanza a Chiara Ferragni sotto il post di Fedez, mentre nei commenti sotto il post della influencer ritroviamo anche Laura Pausini.

La rottura dei legamenti della caviglia

Nel frattempo l'artista milanese ha vissuto un momento di paura negli scorsi giorni, quando durante un allenamento privato con la guardia dell'Armani Milano e della nazionale Luigi Datome, aveva accusato un fortissimo dolore alla caviglia dopo una caduta. Dopo varie prove nel voler sostenere il dolore e continuare l'allenamento, Fedez si è accasciato ed è stato obbligato ad una risonanza magnetica alla caviglia. Il risultato? Rottura dei legamenti della caviglia, un grave infortunio che lo costringe a girare con le stampelle. Durante gli scorsi giorni, il rapper ha cominciato anche il percorso di riabilitazione, postando sul proprio profilo Instagram l'arrivo di un fisioterapista a casa.