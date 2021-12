Fedez davanti a Marracash: il cantante è primo con “Disumano” ma non sfonda tra i singoli Fedez esordisce in testa alla classifica degli album più venduti della settimana, davanti a Marracash che continua a dominare tra i singoli.

A cura di Redazione Music

"Disumano" di Fedez è al primo posto della classifica FIMI degli album più ascoltati/consumati della settimana. Un risultato che pareva scontato, se non fosse che l'ultimo album del rapper è uscito una settimana dopo quello di Marracash, "Noi, loro e gli altri" che sta conquistando le classifiche di streaming e che dopo l'esordio in testa, questa settimana si accontenta della seconda posizione, pur mantenendo la prima posizione tra i singoli con "Love" la canzone che lo vede duettare con Guè, mentre Fedez è terzo con il suo nuovo singolo "Sapore" in cui c'è la collaborazione di Tedua.

L'album di Fedez era senza dubbio uno dei più attesi del periodo, sia per i tre anni che lo distanziavano dal suo ultimo album "Paranoia Airlines" sia per le tante polemiche che c'erano state nei giorni precedenti all'uscita, soprattutto per il video di "Morire, morire" e per la polemica con Marracash, appunto, che lo dissa in un brano. Il rapper milanese, quindi, riesce a prendersi la prima posizione tra gli album pur non sfondando tra i singoli dove in top 10 piazza solo il singolo "Sapore" che lo vede duettare con Tedua. A seguirlo, tra gli album, c'è proprio Marracash, mentre in terza posizione si posiziona Vasco Rossi con "Siamo qui" che precede anche "30" di Adele, la cantante inglese che sfonda ovunque tranne che nel nostro Paese, da sempre più attento alla musica autoctona. In quinta posizione resiste "Blu Celeste" di Blanco, davanti a Zucchero e il suo "Discover", seguito da "Flop" di Salmo e da "Solo" di Ultimo in ottava posizione, mentre la top 10 è chiusa da "=" di Ed Sheeran e da "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari.

La top 10 dei singoli continua a essere dominata praticamente da Marracash che piazza cinque canzoni tra le prime dieci, a partire, appunto, da "Love" con Guè e da "Crazy Love", la canzone su Elodie che è in seconda posizione, davanti, appunto, a Fedez. Ma il rapper di Barona appare nelle prime posizioni della classifica anche con le canzoni "Nemesi", "Io" e "Dubbi". A fare capolino in classifica ci sono anche "Pastello bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari, "Kumite" di Salmo, "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta e "Mi poiace" di Tony Effe e il solito Sfera.