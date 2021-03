Tra i momenti chiave di questo Festival di Sanremo 2021 sicuramente non si può non citare quello delle lacrime di Fedez sul palco, dopo l'esibizione con Francesca Michielin. L'evidente agitazione del rapper nel corso della prima serata, con il volto tirato durante la performance, è già diventata oggetto di un piccolo tormentone social. Una volta finito di cantare il brano in gara "Chiamami per nome", i due si sono abbracciati e Fedez si è sciolto in lacrime. A raccontare cosa c'era dietro quell'emozione è stato lui stesso, in un'intervista al Corriere della Sera.

L'emozione e le lacrime di Fedez

Per Fedez Sanremo è stata il punto di arrivo di un periodo delicato e intenso, tra l'impossibilità di esibirsi in pubblico e l'isolamento da Covid, la gravidanza della moglie Chiara Ferragni che partorirà a breve e il rischio di squalifica, dopo che per errore aveva divulgato alcuni secondi del brano: "Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo". Lui e la Michielin si sono esibiti con un nastro bianco che legava i loro due microfoni, a simboleggiare il distanziamento sociale imposto in questo periodo: "Due metri esatti. Il senso è che nonostante la distanza siamo uniti. Il bianco simboleggia la pagina bianca, la luce, la rinascita".

Il retroscena sul dietro le quinte

Alla fine, comunque, i due hanno annullato la distanza e si sono abbracciati. La Michielin ha lodato la sensibilità di Fedez: "Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità. Viviamo in un’epoca in cui tutti ti dicono, anche a noi donne e non mi piace perché io quella cosa non ce l’ho fisicamente, che devi essere cazzuto. Noi non rispettiamo quel canone". La coppia artistica ha anche svelato cos'è accaduto dietro le quinte, nei minuti prima di salire sul palco?

Continuavo a ripassare l’attacco… ma ero fuori tonalità. Francesca mi ha intimato di smetterla per non mandarla in confusione. Mi sono fermato e ho gridato il nome di Kobe Bryant: amo il basket e lui è un campione che mi ha sempre ispirato.

La Michielin ha ammesso: "Io ho pensato a Rino Gattuso. Cose che capitano dopo 1 anno passato a casa in pigiama".

Fedez e Michielin sono settimi in classifica a Sanremo 2021

Il bilancio al momento è positivo, dal momento che Fedez e Francesca Michielin occupano il settimo posto nella classifica generale provvisoria data dalla giuria demoscopica. Questo l'ordine attuale dei Big:

1 Ermal Meta

Un milione di cose da dirti

2 Annalisa

dieci

3 Irama

La genesi del tuo colore

4 Malika Ayane

Ti piaci così

5 Noemi

Glicine

6 Fasma

Parlami

7 Fedez e Michielin

Chiamami per nome

8 Lo Stato Sociale

Kombat Pop

9 Willie Peyote

Mai dire mai (La Locura)

10 Francesco Renga

(Quando trovo te)

11 Arisa

(Potevi fare di più)

12 Gaia

(Cuore amaro)

13 Fulminacci

(Santa Marinella)

14 La rappresentante di lista

(Amare)

15 Maneskin

(Zitti e buoni)

16 Max Gazzè

(Il Farmacista)

17 Colapesce e Dimartino

(Musica leggerissima)

18 Coma_Cose

(Fiamme negli occhi)

19 Extraliscio

(Bianca luce nera)

20 Madame

(Voce)

21 Gio Evan

(Arnica)

22 Orietta Berti

(Quando ti sei innamorato)

23 Random

(Torno a te)

24 Bugo

(E invece sì)

25 Ghemon

(Momento perfetto)

26 Aiello

(Ora)