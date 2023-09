Emma si prepara a tornare con Souvenir e svela la tracklist con il feat di Lazza Emma ha avelato la tracklist del suo prossimo album “Souvenir” che vede la partecipazione di Lazza.

A cura di Francesco Raiola

Emma (ph Bogdan @Chilldays Plakov)

Mancano poche settimane al ritorno di Emma che il 12 ottobre pubblicherà il suo nuovo album "Souvenir", di cui ha anticipato la tracklist. Su Instagram, infatti, la cantante ha postato le nove canzoni che comporranno questo settimo lavoro di inediti, svelando anche l'unico feat – a parte quello con Tony Effe per "Taxi sulla luna", uno dei tormentoni dell'estate 2023 – che la vedrà affiancata da Lazza, il rapper di Sirio e Cenere che ha anche affiancato durante la serata delle cover nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. In quest'album – anticipato dai singoli "Mezzo mondo" (certificato disco di platino) e "Iniziamo dalla fine" – Emma si mette ancora di più in gioco come autrice.

La tracklist di “Souvenir” con qualche verso

Emma, quindi, ha svelato i titoli delle canzoni e nel suo post su Instagram ha affiancato ciascuna canzone con alcuni versi. Nel comunicato stampa si racconta Souvenir come un album che "raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute da EMMA in più di due anni. È l’istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di un nuovo capitolo della sua vita. Il souvenir è ciò che resta di questo incredibile viaggio che attraversa la vita reale". Un progetto che mette al centro "La realtà e le cose concrete". Ecco la tracklist completa

INIZIAMO DALLA FINE /ballato scalza tra le iene per poi buttarmi giù/ AMORE CANE feat. @thelazzinho /siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente/ MEZZO MONDO /ballare senza voltarmi girando mezzo mondo/ INTERVALLO /il finale posso ancora immaginarlo siamo solamente usciti all'intervallo/ SENTIMENTALE /dolce apnea sei qui senza respiro/ CARNE VIVA /e vorrei dirti ti odio ma non te lo dico sospesa qui/ CAPELLI CORTI /ti meriti un prato che ci corri forte Mangiare un gelato che è già dicembre/ INDACO /perché tra di noi non è raro scappare via e poi piangere un lago/ TAXI SULLA LUNA bonus track

Il tour nei club di Emma

L'uscita del disco anticipa di un mese il tour nei club che la cantautrice terrà a partire da novembre. Non poteva che gettarsi nuovamente sui palchi, Emma, che da sempre fa dei live uno dei punti forti della sua dimensione artistica, così presenterà questo lavoro con questo appuntamento nei club italiani, là dove potrà contare su una maggiore intimità coi fan. Saranno 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre, con la data al Vox Club di Nonantola.