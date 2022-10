Emma Marrone piange ricordando il padre: “Ho lasciato tutto per stargli accanto fino alla fine”

“Ho avuto un grande papà”: così Emma Marrone ha ricordato il padre Rosario, scomparso il 5 settembre scorso a causa di una leucemia. La cantante si è commossa alla Festa del Cinema di Roma mentre, sul palco, presentava il film “Il Ritorno”, del quale è protagonista. “Quando giravo era già malato”, senza nascondere la commozione, “Portare avanti tutta questa roba con il peso di papà sulle spalle non è stato semplice… Ho avuto un grande papà!”.

Emma, che torna a vestire i panni di attrice dopo il debutto avvenuto nel 2020 con “Gli anni più belli”, ha scoperto la malattia del padre proprio mentre girava il film che la vede protagonista. Ed è grazie alle persone insieme alle quali che ha lavorato, e che dal palco ha ringraziato, che è riuscita a regalarsi del tempo da trascorrere accanto a papà Rosario prima della sua scomparsa:

Prima rido e poi piango, ma è la verità. Non penso ci sia nulla di strano o indicibile, quando giravo papà era già malato ed ecco perché continuo a ringraziare tutte le persone che erano sul set. Mi hanno aiutato quando dovevo staccare per stare al telefono con lui e gestire una situazione più grande di me. Ho portato avanti tutto il lavoro che potevo, altre persone con un’altra professione non avrebbero potuto farlo. Io mi sono potuta permettere il lusso di abbandonare tutto e di passare gli ultimi mesi con lui, fianco a fianco, fino alla fine.