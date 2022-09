Emma contro chi ha pubblicato le foto del funerale del padre: “Non lo meritavamo, ci avete offeso” Con una storia su Instagram Emma Marrone ha voluto esprimere il suo dolore per le immagini del funerale del padre che alcuni hanno caricato sui social.

Dopo aver spiegato su Instagram che suo padre Rosario era mortoa seguito di una leucemia che gli era stata diagnosticata un anno fa, Emma Marrone è intervenuta sempre nelle storie di IG per criticare coloro che hanno condiviso sui social alcune immagini del funerale. Su TikTok, per esempio, ci sono alcuni utenti che hanno montato alcune immagini tratte sul social e che ritraggono alcune delle persone intervenute al funerale, comprese quelle in cui c'è la cantante. Un'invasione nella propria privacy – vista purtroppo da milioni di persone – che Emma non accetta e che ha voluto biasimare con una storia in cui critica chiunque lo abbia fatto.

"A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci ovunque sui social – ha scritto Emma nelle sue storie su Instagram – vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere". Una storia semplice, poche parole per lamentare un atteggiamento fin troppo comune, ovvero quello di pensare di poter condividere qualsiasi cosa – forse anche a fin di bene -, comprese immagini "rubate", che non hanno alcun tipo di avallo da parte delle persone coinvolte, soprattutto, poi, in un momento privato e doloroso come quello di un funerale.

Proprio il giorno prima di questo sfogo, Emma era intervenuta con un video spiegando che il padre "stava combattendo da un anno contro la leucemia", ringraziando "i medici che ci hanno seguiti e curati in un momento così difficile" e chiedendo "di andare a donare midollo". In quello stesso messaggio, poi, la cantante criticava anche i tanti no vax che speculavano, anche loro, sul suo dolore: "Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre con illazioni e ignoranti in merito alla questione vaccini. Penso che con voi ci abbia già pensato la vita".