Elton John e gli ABBA virali su TikTok: il mashup da oltre due milioni di visualizzazioni Benny Anderson degli ABBA e Sir Elton John assieme al pianoforte: il video virale su TikTok con i medley di due tra le loro hit più famose.

A cura di Vincenzo Nasto

Benny Anderson degli ABBA e Sir Elton John 2022, foto di screenshoot TikTok Account @Abba

Insieme anche se lontani, una delle collaborazioni che potrebbero conquistare anche TikTok, già affascinata dal medley di due dei successi più famosi. Stiamo parlando di sir Elton John e gli ABBA, protagonisti dell'ultimo video virale sulla piattaforma cinese, che vede Benny Anderson eseguire una versione piano di "Chiquitita", prima dell'arrivo di Elton John che esegue il suo classico del 1973 "Bennie and The Jets". Nella didascalia del video, pubblicato sul profilo ufficiale degli ABBA e poi ricondiviso su quello del cantante britannico: "Ho sentito che ‘Chiquitita' era di nuovo di tendenza con Elton John".

Sir Elton John e Benny Anderson degli ABBA insieme davanti a un piano, anche se a chilometri di distanza, in un video che ha superato i due milioni di visualizzazioni e i 450mila like su TikTok. I due protagonisti della musica europea e internazionale degli ultimi 50 anni hanno deciso da alcuni mesi di usufruiredi questa nuova piattaforma, e questa volta a sconvolgere i fan è stato un duetto, pubblicato per la prima volta sul profilo degli ABBA, ricondiviso poi da Sir Elton John. Si tratta di un mashup di due brani: da una parte Benny Anderson che suona l'apertura al piano del brano del 1979 "Chiquitita", mentre poi sopraggiunge Elton John con le prime note di "Bennie And The Jets", brano del 1973 dell'album "Goodbye Yellow Brick Road".

Ma non è finita qui, perché Elton John è al lavoro in questi mesi, con una delle artiste iconiche dei primi anni 2000: Britney Spears. La cantante di Toxic, secondo una fonte di Page Six del quotidiano New York Post, avrebbe pensato di ritornare nel mondo della musica, dopo la fine della sua conservatorship e il matrimonio, il suo terzo, con il fidanzato storico Sam Asghari. I due si sarebbero incontrati in uno studio di registrazione di Beverly Hills il mese scorso per lavorare su una nuova versione del suo classico del 1971 "Tiny Dancer". L'ennesimo indizio arriva dalla pubblicazione di una nuova versione di "Baby One More Time", pubblicata su Instagram, con la didascalia: "Non ho condiviso la mia voce per molto tempo…forse troppo".