Gli ABBA annunciano il ritorno a 40 anni dall’ultimo album e sbarcano su TikTok Bisognava aspettare solo 40 anni dall’ultimo album “The Visitors” degli ABBA per rivederli di nuovo, nel 2021, con cinque nuove inediti: come confermato dalla BBC e dal sito Abba Voyage, legato a una nuova pagina Instagram della band, il due settembre ci sarà una sorpresa musicale per tutti i fan della band, che nel frattempo chiudono un accordo con TikTok per la distribuzione della loro musica.

A cura di Vincenzo Nasto

A 40 anni da "The Visitors", l'ultimo progetto ufficiale della band svedese, gli ABBA hanno lasciato alcuni messaggi sul loro ritorno, anche grazie a piattaforme come Instagram e TikTok. Tutto è nato da un nuovo profilo Instagram ufficiale chiamato "ABBA Voyage", con un sito web dedicato. Cliccando sul portale web appare una scritta in inglese "L'attesa sta quasi per finire", con quattro pianeti che sembrano avvicinarsi per riallinearsi. Come ha annunciato la BBC, la band svedese potrebbe pubblicare il prossimo 2 settembre 2021 cinque nuove canzoni, inediti su cui il gruppo stava lavorando da mesi. Nel frattempo, Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid hanno deciso di approdare finalmente sulla piattaforma cinese, stringendo un accordo con TikTok che aiuterà la band a diffondere e rendere virale i loro nuovi progetti, come in passato è stato con la #DancingQueenChallenge, che ha raggiunto oltre 160 milioni di visualizzazioni.

Il ritorno a 40 anni da The Visitors

I pianeti si stanno riallineando, come nel 1974, quando grazie alla vittoria dell'Eurovision Song Contest, gli ABBA sono diventato uno dei gruppi pop più importanti dello scorso secolo. Un progetto che ha reso celebre il quartetto formato da Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid, fino a "The Visitors", ultimo album ufficiale pubblicato dalla band nel 1981. Adesso a 40 anni di distanza potremmo assistere a una nuova pubblicazione, a un nuovo progetto di cinque inediti. Come ha confermato in maniera ufficiale la BBC, il gruppo svedese ha scelto di rimettersi in gioco: i primi indizi erano comparsi con l'apertura del profilo Instagram "Abba Voyage", con un sito web dedicato che indicava una data precisa: quella del 2 settembre 2021. A rendere la data ancora più importante è l'immagine che la contiene: quattro pianeti, che pian piano si avvicinano tra di loro, fino a sfiorarsi. Ma non sembra finita qui, perché si vocifera che la band ha in programma anche uno show di ologrammi in un locale londinese, in cui la band mostrerà anche un documentario sul loro ritorno.

Gli ABBA sbarcano su TikTok dopo il successo della #DancingQueenChallenge

Un ritorno che a questo punto sembra essere concreto e segue anche la volontà degli ascoltatori, anche quelli più giovani che popolano piattaforme come Instagram e TikTok. Basti pensare che la comunicazione per i nuovi inediti è stata curata attraverso un profilo Instagram, ma soprattutto che la band ha appena chiuso un accordo con TikTok, una piattaforma sempre più attenta ai successi del passato. Basta osservare come nei primi mesi del 2021, la hit della band "Dancing Queen" sia letteralmente spopolata sulla piattaforma: infatti la #DancingQueenChallenge ha raggiunto oltre 160 milioni di visualizzazioni, un trend che per settimane ha coinvolto i creator. Ma non solo "Dancing Queen", anche “Slipping Through my Fingers” e “Chiquitita”, hanno dato origine a numerosi trend e a milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.