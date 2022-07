“Britney Spears e Elton John stanno registrando un remix di Tiny Dancer, sarà la hit dell’estate” Il ritorno di Britney Spears sulla scena musicale potrebbe arrivare con Elton John: PageSix rivela la novità, “Stanno registrando un remix di Tiny Dancer, sarà la canzone dell’estate”.

A cura di Gaia Martino

Britney Spears sta preparando il suo ritorno nella musica con Elton John. È il sito Page Six a svelare la novità: i due starebbero collaborando a una nuova versione del singolo del 1972, Tiny Dancer, che dovrebbe essere pronta, stando a quanto si legge, il prossimo mese, prodotta da Universal Music. La scorsa settimana avrebbero registrato il nuovo singolo: "Erano in studio a Beverly Hills per la registrazione supervisionata dal produttore Andrea Watt" ha detto una fonte. La stessa ha raccontato come è nata l'idea:

"È stata un'idea di Elton, e Britney è una grande fan. Hanno registrato un remix di Tiny Dancer, un duetto completo ed incredibile".

Tiny Dancer di Britney Spears e Elton John diventerà la canzone dell'estate, questo è quanto si legge ancora sul sito inglese che riporta la testimonianza di chi è vicino al nuovo duo musicale: "L'hanno già cantata per le persone della loro etichetta discografica e tutti stanno impazzendo, è davvero bella. Dicono che sarà la canzone dell'estate".

Il ritorno di Britney Spears

Dopo anni di tutela legale, Britney Spears torna nel mondo della musica e lo fa con un big famoso in tutto il mondo. Già ad inizio luglio si era mostrata avanti lo specchio mentre cantava "Baby one more time", sua hit del 1998 che diventò un classico del pop contemporaneo, in tutto il mondo. Dopo anni costretta a una tutela legale che le vietava di poter fare qualsiasi cosa volesse senza il consenso del padre, e dopo le nozze con Sam Asghari, torna finalmente in studio, pronta a regalare nuova musica. Tiny Dancer è una delle canzoni più famose, scritta e interpretata da Elton John del 1971: è stata inserita in film come Quasi Famosi, Aloha, nella serie americana Friends, e appare anche nel gioco Karaoke Revolution Presents. È citata anche nella canzone di Ed Sheeran, Castle on the hill.