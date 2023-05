Elodie si scusa con la scena ballroom ma il momento d’oro, tra David e Forum, non si ferma Tra la vittoria del David di Donatello e il suo primo Forum, Elodie annuncia il mini-tour nei palazzetti: risolta anche la polemica con la comunità ballroom.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie al Forum D’Assago, foto di Francesco Pandoni

Dopo la vittoria del David di Donatello con Proiettili (Ti mangio il cuore), Elodie sta vivendo un momento d'oro per la sua musica. Solo alcune settimane fa, il suo ultimo album "Ok. Respira", insieme al singolo omonimo, hanno conquistato il disco d'oro e lo scorso 12 maggio il punto esclamativo del suo momento d'oro. È salita, per la prima volta da protagonista, al Forum D'Assago dove ha portato il suo incredibile concerto, in cui ha ospitato sul palco Elisa per cantare Vertigine, ma anche BigMama per American Woman, la cover interpretata sul palco del Festival di Sanremo 2023. E ancora Stash e Joan Thiele, senza dimenticare Rkomi con cui si esibisce con La coda del diavolo e Paola & Chiara con mash up tra Tribale e Festival.

Il tour nei palazzetti il prossimo novembre

Dopo questa vittoria, Elodie ha annunciato che lo spettacolo del Forum D'Assago si trasformerà anche in un tour di tre date che toccherà i principali palazzetti italiani. Prodotto da Vivo Concerti, il primo tour con un pubblico da Forum di Elodie, dal titolo Elodie Show 2023, la vedrà protagonista a Napoli il 18 novembre al PalaPartenope, per poi spostarsi tre giorni dopo a Milano, il 21, questa volta al Mediolanum Forum. Questo mini-tour dei palazzetti si chiuderà il successivo 25 novembre, quando la cantante ritornerà a casa, a Roma, per esibirsi al Palazzo dello Sport. I biglietti per le nuove date saranno disponibili online a partire da lunedì 15 maggio alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 20 maggio alle ore 11.

La discussione con la comunità ballroom italiana

Nel frattempo, la cantante ha dovuto risolvere anche una polemica con la comunità ballroom italiana, che l'aveva accusata di appropriazione culturale per aver introdotto nelle coreografie della sua data al Forum dei passi di voguing senza però coinvolgere persone della scena. Il comunicato in cui l’Italian Board della scena ballroom aveva puntato il dito contro la cantante romana per questa mancanza, affermando che "la sensibilità ed il rispetto esistono, c’è un modo corretto di fare le cose", indicando le recenti performance di Beyoncé in Svezia e del belga Gustaph all’Eurovision Song Contest 2023, si chiudeva con "Vogliamo assicurarci che errori simili che non capitino mai più".

Comunicato The Italian Board

Le scuse di Elodie e del coreografo

Meno di 24 ore dopo, sono arrivate le scuse di Elodie e del suo coreografo Gabriele Esposito. A raccontarlo è proprio La B. Fujiko, madre della House of Ninja in Italia, tra i firmatari del precedente comunicato: "Hanno compreso le nostre ragioni e le problematiche che hanno fatto scaturire questa nostra reazione. Hanno ammesso che c’è stata superficialità nella messa in scena e poca attenzione al mondo ballroom". Ma non solo, perché Fujiko parla anche di scuse da parte di Elodie e Esposito verso la scena: "Vogliono rimediare e sicuramente per le prossime date verranno fatti dei cambiamenti e portate persone ballroom sul palco".