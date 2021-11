Ed Sheeran si esibirà al Saturday Night Live, ha terminato la quarantena per il Covid Ed Sheeran ha terminato la quarantena prevista per il Covid. L’artista inglese, infatti, pur essendo vaccinato con doppia dose aveva scoperto di aver contratto la malattia lo scorso 24 ottobre. La prima esibizione che lo vedrà di nuovo in presenza è quella al Saturday Night Live, come ha annunciato lui stesso in un post pubblicato su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Ed Sheeran tornerà ad esibirsi in presenza, questo è quanto ha annunciato il cantante pubblicando un post su Instagram nel quale ha dichiarato di aver concluso la quarantena prevista per il Covid e, quindi, ha avuto il via libera per uscire nuovamente di casa e portare a termine i suoi impegni lavorativi. Ed ecco, infatti, che sarà ospite della prossima puntata del Saturday Night Live, come ha confermato lui stesso sui social.

L'annuncio di Ed Sheeran

Una foto che lo ritrae con il microfono in mano pubblicata qualche ora fa sul suo profilo Instagram, ed è così che Ed Sheeran tornerà a calcare i palcoscenici di show e programmi televisivi per parlare del suo ultimo album, Equals, uscito il 29 ottobre. La pop star inglese ha annunciato di aver terminato il suo periodo di quarantena dopo aver contratto il Covid, dichiarando di fatto di poter tornare ad esibirsi:

Ho pubblicato questa foto per dire che è finito il mio isolamento per il Covid, me l'hanno confermato oggi, quindi se mi vedete in giro ho avuto il via libera e fatto la mia quarantena. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare, e il SNL è ancora in onda, quindi sintonizzatevi sabato, ci vediamo lì.

L'ospitata saltata di Ed Sheeran in Italia

Il cantante, infatti, sarebbe dovuto venire ospite anche in Italia, da Fabio Fazio, ma aveva appena scoperto di essere positivo al Covid, per cui l'intervista di presentazione del suo nuovo album è stata fatta in streaming. In quell'occasione la pop star si è scusata con il pubblico: "Spero di tornare quanto prima in Italia, sono davvero dispiaciuto di non essere lì", ma non ha lasciato il pubblico a bocca asciutta e, infatti, si è esibito in uno dei brani del nuovo album. Un disco, il quarto nella carriera dell'artista trentenne, in cui ha parlato di amore, quello per la figlia e per sua moglie, quello per la musica, ma anche la descrizione della perdita e di tutto ciò che comporta l'incontro con questa strana, ma così frequente, entità.