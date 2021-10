Ed Sheeran positivo al Covid: “Mi sto autoisolando, proverò a fare tutto il possibile da casa” Ed Sheeran è risultato positivo al Covid. Lo annuncia lui stesso pubblicando un post su Instagram, nel quale dichiara che attualmente si trova in isolamento e sta seguendo le direttive del governo inglese. Non potrà, quindi, prendere parte agli eventi organizzati in presenza, in occasione della presentazione del suo nuovo album, come d’altronde l’ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

A cura di Ilaria Costabile

Ed Sheeran è risultato positivo al Covid. È stato il cantante stesso ad annunciarlo con un post pubblicato su Instagram, in cui ha dichiarato che, purtroppo, data la sua condizione non potrà mantenere gli impegni finora stabiliti e che sarebbero dovuti avvenire di persona, pertanto cercherà di ovviare nel miglior modo possibile. La star, inoltre, sarebbe dovuto essere ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella serata di domenica 24 ottobre.

L'annuncio di Ed Sheeran

In prossimità dell'uscita del suo prossimo album, prevista per il 29 ottobre, il cantante britannico si è trovato a dover affrontare il contagio da Covid-19 che, quindi, ha bloccato tutte le sue attività promozionali già programmate da diverse settimane. È con grande dispiacere, infatti, che Ed Sheeran annuncia di non poter presenziare agli eventi che lo avevano come protagonista, scusandosi per questo imprevisto:

Ciao ragazzi. Una breve nota per dirvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto auto-isolando e sto seguendo le linee guida del governo. Ciò significa che ora non sono in grado di portare avanti nessun impegno di persona per ora, quindi farò il maggior numero di interviste/performance che posso da casa mia. Mi scuso per avervi deluso. State tutti bene.

Il nuovo album, il quarto della carriera

Ed Sheeran è senza dubbio un artista da record. Il suo ultimo singolo, Bad Habits, è stato un enorme successo e, infatti, ha ricevuto un incredibile riscontro da parte dei fan che hanno accolto il suo ritorno alla musica, in attesa del quarto album della sua carriera, a distanza di quattro anni dall'ultimo, ovvero Divide. Intanto il cantante aveva comunicato anche le date del prossimo tour, previsto in tutta Europa a partire da aprile 2022, anche se in Italia, al momento, non sono previste date, per il dispiacere dei fan.