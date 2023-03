Ed Sheeran annuncia l’album “- (Substract)”: la depressione e l’ansia per la malattia della moglie Ed Sheeran ha annunciato il suo nuovo album – (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio: il racconto della depressione e l’ansia per la salute della moglie.

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran, foto di Anne Leibovitz

Ed Sheeran chiude la sua equazione matematica, annunciando il suo nuovo album in uscita il prossimo 5 maggio. Il cantante britannico, dopo =, pubblicherà "– (Substract)", un progetto che come ha cercato di raccontare negli scorsi giorni, è un viaggio nei suoi ultimi 10 anni. Un album che raccoglierà l'essenza acustica del cantautore, ma anche il suo dolore negli ultimi anni. Sheeran non ha negato quanto sia stato complicato approcciare al periodo pandemico, soprattutto con le preoccupazioni legate alla salute della moglie e la perdita di una delle sue persone più care: il migliore amico Jamal. Nel frattempo, Sheeran si è anche dovuto difendere in tribunale per una causa di plagio intentata dal cantautore Sam Switch per uno dei brani più iconici del cantante: Shape of you, che avrebbe ripreso gli accordi di un singolo del 2015 dal titolo Oh why.

Il cambio di direzione con il nuovo album – (Substract)

Dopo x, ÷, No.6 Collaborations Project e =, per Ed Sheeran arriva l'ultimo episodio dei suoi album matematici. Il cantautore britannico ha annunciato l'uscita di "– (Substract)", un progetto che diventa un mezzo di trasporto per un viaggio nel passato per Sheeran, che ritorna alle radici cantautoriali-acustiche, dopo gli ultimi progetti che avevano spostato la loro direzione sull'integrazione urban-dance nelle sue corde. "-", come ha annunciato Sheeran, verrà pubblicato il prossimo 5 maggio, capitalizzando un lavoro di 10 anni: "Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l'album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all'inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l'arte".

La collaborazione con Aaron Dessner, autore anche per Taylor Swift

Non ritorna solo il tappeto musicale, ma anche l'urgenza di trasmettere le emozioni derivanti da due anni molto pesanti per l'autore inglese. Sherean infatti, ha affermato che due dei più profondi cambiamenti, anche nella percezione della propria musica, sono derivati da due eventi destabilizzanti: "Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia". Nel frattempo, Sheeran ha svelato anche la formazione del disco: il progetto è nato in collaborazione di Aaron Dessner dei The National, tra gli autori più importanti degli ultimi anni, che ha collaborato anche con Taylor Swift. Il progetto verrà formato da 14 tracce, una scrematura di oltre 100 brani, di cui 30 prodotti in un solo mese in un studio tra Sheeran e Dessner. Bisogna solo attendere il prossimo 5 maggio.

La tracklist di – (Subtract)