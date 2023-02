Drake spiazza i fan in un’intervista: “Mi sto preparando al ritiro dal mondo della musica” Drake ha rivelato in un’intervista con Lil Yachty di star vedendo il suo ritiro molto più vicino: “Un’uscita di tutto rispetto”.

A cura di Vincenzo Nasto

Drake, foto di Amy Sussman per Getty Images

Ci stiamo avvicinando al ritiro di una delle più grandi superstar della musica mondiale: stiamo parlando di Drake. Il rapper canadese, da pochi mesi uscito con il nuovo album "Her Loss" in collaborazione con 21 Savage, è stato ospite di uno dei fautori del progetto: il rapper americano Lil Yachty. Nell'atto di promuovere la nuova azienda di occhiali da sole dello stesso LiL Yachty, Future Mood, l'autore canadese ha confessato: "Penso di essere al punto ora in cui voglio solo piacere, è una cosa di cui abbiamo parlato l'altro giorno. Mi sento come se stessi introducendo il concetto nella mia mente di un'uscita di tutto rispetto dal mondo della musica".

Il ritiro di Drake e l'intervista con Lil Yachty

Lo scorso 23 febbraio, sul profilo Twitter di Lil Yachty, sono state mostrate alcune immagini che ritraggono il rapper insieme alla leggenda canadese Drake. Per l'occasione, i due si ritrovano su una spiaggia per promuovere la nuova azienda di occhiali da sole di Lil Boat, Future Mood. Nella clip pubblicata sul profilo, viene ripresa una dichiarazione dello stesso Drake su come vede il suo futuro, dopo la recente uscita di Her Loss in collaborazione con 21 Savage.

Solo un anno fa, in un'intervista alla Queen Radio con Nicki Minaj, il cantante aveva allontanato le ipotesi di ritiro, spiegando come in quel momento non fosse ancora un'opzione: "Una delle migliori sensazioni che provo nella mia vita è completare una canzone o un progetto. E comunque, anche quelle cose sono dolorose. Un sacco di nervosismo, molta fiducia che vacilla".

Drake e i suoi ultimi successi musicali

Nei primi anni di carriera Drake aveva suggerito che il suo ritiro sarebbe arrivato tra i 35 e i 40 anni, ma in questo momento, proprio la sua carriera sembra esser arrivata a un punto ancora più alto. Il cantante infatti, nell'ultimo triennio ha pubblicato tre progetti: Certified Lover Boy – Honestly, Nevermind e l'ultimo, in collaborazione con 21 Savage Her Loss. Soprattutto gli ultimi due progetti, sembrano dare vita a un nuovo percorso per il rapper canadese, con un alone elettro-dance che ha aperto anche la porta a progetti come quello di Beyoncé Renassaince: in generale il lavoro di Drake sembra aver definito il prossimo quinquennio musicale, e insieme a Bad Bunny, formano il duo di superstar internazionali che più ha legato la propria immagine all'ultimo decennio musicale.