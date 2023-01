Dopo Geolier tocca a Guè prendersi la classifica degli album più ascoltati al mondo su Spotify Una settimana dopo Geolier, tocca a Guè prendersi la testa della classifca degli album più ascoltati al mondo su Spotify nel primo weekend di uscita.

A cura di Redazione Music

Dopo Geolier e il suo "Il coraggio dei bambini" tocca a Guè e il suo ultimo album "Madreperla" – prodotto interamente da Bassi Maestro – prendersi la testa della classifica dell'album più ascoltato al mondo su Spotify nel primo weekend di uscita. Come scriviamo spesso, il risultato è dovuto soprattutto all'ascolto massiccio che degli album si fanno in Italia, ma è altresì vero che è resta comunque una vetrina internazionale importante, che dà agli artisti una visibilità che va oltre i confini nazionali e soprattutto dimostra quanto sia ampio il pubblico rap del Paese. È capitato altre volte di vedere artisti italiani in classifica, non è facile vederli primi, però, ma soprattutto questo uno-due conferma come due degli album italiani più attesi dell'anno siano usciti a una sola settimana di distanza.

Sono passati pochi giorni e abbiamo sul mercato già due degli album più attesi dell'anno, due artisti che rappresentano la nuova e la generazione storica del rap italiano, con Guè che è anche uno dei featuring dell'album del cantante napoletano. Intanto proprio l'ex Dogo commenta il successo che Madreperla sta ottenendo, il migliore della sua carriera come scrive su Instagram: "Madreperla sta distruggendo, ho avuto il risultato migliore della mia carriera per ora e il feedback della gente e degli artisti a me cari mi ha riempito il cuore" scrive Guè, prima di sottolineare il successo di altri suoi album: "Oggi il classic album il ragazzo d’oro è stato certificato disco di platino e mr fini triplo platino! it was a good day. grazie al mio infallibile team @jacopopesce @djshablo top of the game. grazie a @busdeez sei un vero king".

Oltre all'album, Guè piazza una zampata anche nella stessa classifica ma delle canzoni. La sua "Cookies N' Cream" singolo con il feat di Anna e di Sfera Ebbasta, infatti, esordisce in quinta posizione in una settimana che vedeva l'uscita anche di brani come quello di Bizarrap e Shakira, diventato virale in pochissime ore, il ritorno di Shakira con "Flowers", TAEYANG, Sam Smith e anche "Gossip", nuovo singolo dei Maneskin, in uscita con l'album "Rush!". La canzone, inoltre, è anche in testa nella Top 50 Italia di Spotify con un totale di 4.3 milioni di stream, seguita da Need U 2Night con Massimo Pericolo.