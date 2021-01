Mancava solo il video al percorso dei primi giorni di "Pezzo di cuore", che dopo l'uscita su tutte le piattaforme e la prima esibizione live ad Amici, vede Emma e Alessandra Amoroso ancora insieme. Il brano è da giorni nei trend di Youtube e non era difficile immaginarlo, visto che la canzone unisce due delle principali artiste italiane, entrambe popolari grazie alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi ed entrambe tra coloro che sono riuscite a trovare la propria strada, una strada che le ha portate nel gotha della musica leggera italiana. "pezzo di cuore" è lo sbocco naturale di questi due percorsi che a un certo punto si sono ellitticamente allontanati per incrociarsi quando era il momento giusto, come hanno spiegato le due artiste presentando questo progetto.

Il video di Pezzo di Cuore

A pochi giorni dall'uscita di Pezzo di cuore, quindi, i fan hanno a disposizione anche il video, prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production e girato da bendo, nome dietro cui si celano Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra. I due registi hanno scelto di fare delle due cantanti le protagoniste assolute, raccontandole in bianco e nero, giocando coi chiaroscuri e possibili con geometrie che richiamano al cinema classico, alternando interni ed esterni, prima prendendo le artiste singolarmente e poi unendole nel finale.

Il significato di Pezzo di cuore

Prodotto da Dardust e scritto con Davide Petrella, la canzone "è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni", spiegando come "trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi". Un brano in cui le due artiste sono interpreti ma nasce da una telefonata di Emma a Faini (Dardust) in cui la cantante pugliese gli spiegava alcuni suoi stati d'animo di quel momento. Il risultato è stato che appena in possesso di una prima stesura, Emma ha chiamato Alessandra Amoroso per costringerla – la raccontano così – a duettare e coronare il sogno di moltissimi dei loro fan.