"Pezzo di cuore", la canzone che per la prima volta unisce Emma Marrone e Alessandra Amoroso, "parla del percorso con il quale ognuno di noi cerca di capire cosa sia l'amore" spiega la stessa Emma a Tv Sorrisi e canzoni, spiegando anche come in qualche modo parli anche di loro due. Di due artiste che si conoscono, fanno amicizia, legano tanto, ma poi si allontanano, perché la vita è così, fino a ritrovarsi pian piano. Nonostante le tante parole spese per raccontare una loro rivalità che è sempre stata più nelle menti di alcuni fan che nella realtà. Ci si allontana perché la vita funziona così dicono le ragazze, e anche perché in alcuni periodi della vita siamo presi più da noi che dagli altri. E questo vale specie se le due persone sono due delle cantanti più acclamate della musica italiana.

L'amicizia di Emma e Amoroso e l'allontanamento

"Pezzo di cuore è un nostro romantico ritorno alle origini" continua Emma che racconta con Alessandra Amoroso la storia della canzone, ma soprattutto la storia di un'amicizia. Per anni le due cantanti pugliesi, uscite entrambe da Amici, sono state descritte come rivali, ma rivali serie. Lo dicevano i fan, lo scrivevano i giornali, loro a volte negavano, a volte se ne fregavano, a volte tergiversavano e non rimbrottavano le loro fanbase come si doveva. Però c'era un fondo di verità, quella verità che però muove da basi diverse. "Gradualmente ci siamo allontanate. Non abbiamo mai litigato, questo va detto, ma è come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte" dice Amoroso – che prima aveva spiegato che mentre registrava aveva "il cuore che mi usciva dal petto. L'emozione non è solo per la canzone, è per quello che c'è stato e c'è tra noi due. Anni di condivisione, di musica ma anche di silenzi" -, senza fare troppi giri di parole e mettendo un punto sulla questione, che comunque viene spiegata meglio.

Gli odiatori e la rivalità

Emma racconta che avevano bisogno di capire chi erano, specie perché in tanti le sovrapponevano: "Come se fossimo la stessa persona. Ci dicevano che eravamo indistinguibili, solo perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe contro". L'errore è stato non mettere subito le cose in chiaro, ma "la narrazione del nostro allontanamento agli odiatori di professione" anche perché quando si parla di donne "il successo e l'amicizia vengono visti come peccati da non perdonare". Poi le cose sono cambiate e pian piano le due artiste si sono riavvicinate, anche fisicamente, hanno ricominciato a vedersi e il risultato è proprio questa canzone che uscirà il prossimo 15 gennaio.