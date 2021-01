in foto: Emma e Alessandra Amoroso (foto Chiara Mirelli)

"Pezzo di cuore" rappresenta molto bene le sfaccettature di Emma e Alessandra Amoroso, un mash up di due delle artiste che hanno avuto più successo, in Italia, in questi ultimi anni. Amiche da tempo, con frequentazioni a intermittenza (come tante amicizie), qualche allontanamento e due carriere esplose dopo la partecipazione ad Amici. Freddezza amplificate da fan e stampa, ma soprattutto un legame che le ha portate a un duetto che, onestamente, erano in tanti ad aspettare. La notizia di questa collaborazione in fondo non ha sorpreso, forse hanno sorpreso i tempi. Così come non ha sorpreso il brano che, in fondo, unisce le anime ballad di entrambe e caratterizzano anche chi al brano ha lavorato dietro le quinte.

Come è costruita Pezzo d'amore

Dario Faini, in arte Dardust, compositore, autore e produttore tra i più rinomati del Paese, è camaleontico, sa spaziare dalla classica all'elettronica, passando per i suoni urban e quelli più classicamente pop (passateci la semplificazione) e cuce addosso a Emma e Alessandra Amoroso un vestito perfetto, che rispecchia anche la sua parte più classica. Lo fa, come sempre, in modo sapiente, con una costruzione perfetta, col piano che dà il via al brano e immerge in un'atmosfera soffice, quasi onirica, con l'aggiunta di quell'effetto vintage da vinile, poi dopo essere entrati nella voce di Emma, un accenno di percussione a scandire il tempo e gli archi che entrano a dare respiro alla voce di Emma a cui si aggiunge poco dopo quella di Alessandra Amoroso, con un leggero tappeto di synth che fa da collante fin dall'inizio. Prima del minuto siamo completamente dentro a questo mood, confortevoli, pur sapendo che qualcosa succederà e infatti, poco dopo il minuto, dopo che anche Amoroso è entrata nella coda della prima strofa, arriva ritornello che permette a Emma di mostrare la sua voce e lasciare spazio alla seconda strofa cantata da Alessandra Amoroso, a cui tocca l'onere di entrare direttamente nella trama creata da Faini.

Il significato di Pezzo di cuore

Il brano, scritto da Davide Petrella, è "un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi" si leggeva nella nota che accompagnava la canzone. E una sorta di immersione nella comprensione dell'amore passando attraverso incomprensioni e sofferenze, ma Petrella sa come non essere didascalico. Il brano non sconvolgerà chi cerca il nuovo a ogni costo, ma caratterizza perfettamente questa prima volta assieme delle due cantanti e non c'è dubbio che lo sentiremo tantissimo in radio. Sarebbe bello poter ascoltare un secondo brano, per capire in che modo la squadra lavorerebbe a un bis. Che facciamo, aspettiamo?

Il testo di Pezzo di cuore

Tra una chiamata e un mal di testa

Ti lascio scivolare via

Scappiamo via sempre di fretta, ah

Che brutta questa frenesia

Lasciami entrare un po' di luce in casa

Oggi neanche mi difendo

Sempre gli stessi errori dove c'era il mare adesso è solo fango

E come un valzer la domenica in periferia

Tra le campane le sirene della polizia

C'è una bambina che abbraccia sua madre che sembra la mia

Mi sento come un manichino dentro una vеtrina

Mi sa di miele questa vita, forsе di aspirina

E ci ho provato a imparare l'amore, ma è sempre così

Non riesco a capire cos'è

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove, senza chiedere mai

Senza capire mai, senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Io ci ho provato a imparare l'amore

A imparare l'amore

Ci ho provato a imparare l'amore

Ma è più forte di me

L'incenso che avvolge la stanza

Sembra una nebbia di città

Mi sveglia un autobus che passa

Ripenso a qualche sera fa

Quando mi urlasti: "Ragazzina, oggi proprio non ti sto capendo"

Sei sempre bravo tu a ferire, quante inutili parole al vento

Ancora le sento

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove, senza chiedere mai

Senza capire mai, senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Io ci ho provato a imparare l'amore

Imparare l'amore

Ci ho provato a imparare l’amore

Ma è più forte di me

E tu e tu mi sembri più confusa di me

E tu e tu dicevi è sempre così

E tu e tu ancora mille domande

Ma non feriscono più

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove, senza chiedere mai

Senza capire mai, senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Ora che abbiamo imparato l'amore

Imparato l'amore

Ora che abbiamo imparato l'amore non so smettere