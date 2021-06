Dopo Tommaso Stanzani, un altro ex protagonista dell’ultima edizione di Amici è riuscito a tornare sui banchi di scuola per concludere il suo percorso scolastico senza ritardi. Si tratta di Aka7even, cantante arrivato in finale nel corso dell’edizione 2021 del talent show di Canale5. “Diplomato con 72!!! Il mio cane è fiero di me”, ha scritto Aka7even su Twitter annunciando quindi di avere concluso con successo il suo percorso verso la maturità. “Studiavo nel van tra un Instore e l’altro”, aveva raccontato ai suoi fan su Instagram, ricordando le difficoltà incontrate per cercare di portare a termine il suo percorso di studi senza ritardi.

in foto: Aka7even (ph Fabrizio Cestari)

Gli ex di Amici che si sono diplomati

A tornare sui banchi di scuola per recuperare il tempo perduto durante la partecipazione ad Amici, senza rischiare di perdere l’anno nonostante la lunga assenza, non è stato solo Aka7even. Anche il ballerino Tommaso Stanzani è riuscito a diplomarsi nei tempi previsti. Chiacchieratissimo per la relazione con Tommaso Zorzi, il ballerino ha annunciato di essere riuscito a diplomarsi nei tempi previsti. “Auguri, amore mio”, ha commentato orgoglioso il compagno, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Il successo di Aka7even dopo Amici

Il successo di Aka7even non è terminato con l’ultima edizione di Amici. Benché la vittoria di categoria sia andata al collega Sangiovanni, il cantautore è riuscito a capitalizzare il consenso guadagnato grazie alla partecipazione al talent show di Canale5. Solo qualche giorno fa, la sua “Loca” è entrata nella top 50 di Earone, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. La hit estiva firmata da Aka7even è riuscita a piazzarsi alla 47esima posizione. Anche Sangiovanni è riuscito a entrare nella stessa classifica con Malibu. Il brano ha guadagnato la 23esima posizione.